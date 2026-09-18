Agilizarán impresión del DPI para guatemaltecos en EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y el Registro Nacional de las Personas (Renap) de Guatemala han dado un paso fundamental para la comunidad guatemalteca residente en Estados Unidos. Ambas instituciones suscribieron un Convenio de Coordinación Interinstitucional que permitirá la impresión del Documento Personal de Identificación (DPI) directamente en territorio estadounidense, agilizando un trámite esencial para miles de connacionales.
La firma de este acuerdo se llevó a cabo el jueves 17 de septiembre, como parte de las mejoras de los servicios consulares. Esta iniciativa surge como una respuesta directa a la necesidad de facilitar el acceso a la identificación oficial para los guatemaltecos que residen fuera de su país de origen, quienes a menudo enfrentan desafíos logísticos y de tiempo para obtener o renovar su DPI.
Agilización del proceso y puntos de distribución
El principal objetivo de este convenio es optimizar los tiempos de impresión y entrega del DPI. Tradicionalmente, este proceso podía implicar demoras considerables, afectando la capacidad de los ciudadanos para realizar trámites legales, bancarios o de cualquier otra índole que requirieran una identificación válida. Con la implementación de este nuevo sistema, se espera una reducción sustancial en los periodos de espera.
Para estos procedimientos se han designado dos consulados de Guatemala en Estados Unidos como centros operativos clave. Las sedes ubicadas en Lake Worth Beach, Florida, y en Los Ángeles, California, serán los encargados de la impresión y gestión de los DPI.
Desde estos dos puntos no solo se realizará la impresión, sino que también se coordinará la distribución de los documentos a todo el territorio de los Estados Unidos de América. Esto significa que los guatemaltecos que residen en otros estados podrán recibir su DPI de manera más expedita.
Al anunciar esta iniciativa, se resaltó la voluntad del Minex y de Renap para fortalecer y agilizar los servicios de emisión, impresión y entrega del documento fuera de Guatemala, facilitando el acceso a la comunidad guatemalteca en el extranjero.
* Con información del Gobierno de Guatemala.