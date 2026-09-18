 De la Fuente sobre Balón de Oro: “Se lo daría a un español”
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Luis de la Fuente sobre el Balón de Oro: “¿A Rodri o Lamine Yamal? Se lo daría a un español”

El debate lo han alimentado Kylian Mbappé y Lamine Yamal, quienes han defendido para ellos el premio al entender que han hecho los méritos.

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Luis de la Fuente, técnico de España
Luis de la Fuente, técnico de España / FOTO: EFE
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El seleccionador español de futbol, Luis de la Fuente, afirmó este viernes que le daría el Balón de Oro a un jugador español y no quiso concretar si se lo otorgaría a Rodri Hernández o a Lamine Yamal, ambos del Barcelona, al considerar que ambos son merecedores del galardón.

"Se lo daría a un español, así de claro. No tengo preferencia. La única preferencia es que sean españoles, porque han hecho méritos y tienen una categoría merecedora para ganar el prestigioso premio", señaló De la Fuente en la rueda de prensa ofrecida en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) tras difundir la lista de la selección para los próximos partidos de la Liga de Naciones.

La opinión de Luis de la Fuente se une al debate abierto sobre quién debería recibir el Balón de Oro, cuyo ganador se desvelará en la gala prevista el 26 de octubre en Londres.

El debate lo han alimentado Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y el barcelonista Lamine Yamal, quienes han defendido para ellos el premio al entender que han hecho méritos para ello.

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, también ha aportado su opinión al defender que se le vuelva a conceder a Lionel Messi.

Lamine Yamal: “Este año me merecería el Balón de Oro”

En una reciente entrevista, Lamine Yamal aseguró que, en la actualidad, él y Mbappé son los mejores jugadores del mundo y son los grandes favoritos para ganar el Balón de Oro.

Habla sobre sus guardametas

Luis de la Fuente destacó también que los tres porteros que llevó al Mundial, Unai Simón, David Raya y Joan García, están en la lista de los diez mejores guardametas del mundo, lo que, a su juicio, avala la apuesta que hizo para el campeonato.

"Cualquiera de ellos es merecedor de ganar ese trofeo. Estamos muy tranquilos, son tres de los mejores cinco porteros del mundo", remarcó el técnico riojano, quien avanzó que Simón seguirá siendo el titular en la Roja.

A su juicio, haber sido el mejor cancerbero del Mundial y haber batido el récord de imbatibilidad en el torneo lo justifican. "Igual hay que darle un poco más de continuidad", abogó.

Lamine Yamal va por su tercer Trofeo Kopa

Lamine Yamal aparece nuevamente entre los nominados al Trofeo Kopa, donde buscará convertirse en el primer jugador en conquistar este premio en tres ocasiones.

*Información EFE.

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