Lamine Yamal: “Este año me merecería el Balón de Oro”

Lamine Yamal no esconde su ambición y considera que tiene argumentos suficientes para conquistar el Balón de Oro, galardón que será entregado el próximo 26 de octubre en Londres. El futbolista del Barcelona aseguró que los títulos conquistados este año, entre ellos la Copa del Mundo con España y LaLiga con su club, respaldan su candidatura y lo colocan, junto a Kylian Mbappé, entre los mejores jugadores del planeta. "Yo creo que los mejores del mundo quizá somos dos. Y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos yo y Mbappé los mejores del mundo. Para mí, está muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe", afirmó en un adelanto de la entrevista que emitirá el programa 'Universo Valdano', de Movistar Plus.
Las declaraciones del delantero azulgrana llegan pocos días después de que Mbappé también defendiera públicamente sus posibilidades de quedarse con el premio. El atacante francés destacó sus registros goleadores y su rendimiento en las grandes competiciones, incluido el Mundial. "No ha habido un jugador mejor que yo. Hemos hablado de los logros. De marcar tantos goles en competiciones importantes, allí donde están todos los grandes jugadores, y, por supuesto, en el Mundial, el evento más importante. Ser el máximo goleador de la historia de la competición. Durante todas mis vacaciones sólo me hablaron de eso", declaró a L'Équipe.
¿El Balón de Oro estará entre Lamine Yamal y Mbappé?
Yamal también habló sobre su actuación en la Copa del Mundo y reconoció que, pese al éxito alcanzado con la selección española, terminó con la sensación de que pudo ofrecer todavía más. "Hice muchas cosas que la gente no vio. Por ejemplo, es algo increíble para un entrenador tener a un jugador que arrastra a tres jugadores. Pero no estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi nivel hubiera hecho un gran Mundial, pero yo podría haber hecho más. Tengo muchas ganas de que llegue el siguiente Mundial", explicó.
Con apenas 19 años, el atacante formado en La Masia también dejó claro que no piensa conformarse con lo conseguido. Yamal aseguró que todavía tiene "mil cosas que hacer" si quiere dejar una huella importante en la historia del fútbol y puso como referencia a algunas de las grandes figuras de este deporte. "Ha habido grandes historias en el fútbol, jugadores históricos como Leo (Messi), Cristiano (Ronaldo) o Diego (Armando Maradona), que no lo he podido ver, pero creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. Está el caso de Pelé, que había ganado mucho, pero recientemente no ha habido otro caso", concluyó.