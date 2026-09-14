Hijo de Paolo Maldini bajo investigación tras accidente

Daniel Maldini, futbolista del Cagliari e hijo del legendario Paolo Maldini, fue detenido por la Policía Local de Milán luego de verse involucrado en un accidente de tránsito durante la madrugada del domingo. El jugador dio positivo en dos pruebas de alcoholemia realizadas en el lugar de los hechos, por lo que las autoridades procedieron a retirarle el permiso de conducir.
El accidente ocurrió alrededor de las 05:15 horas en el norte de Milán, cuando el Porsche Carrera 4 que conducía Maldini colisionó contra otro vehículo, según informaron medios locales. Tras el impacto, seis personas resultaron heridas, aunque ninguna presentó lesiones de gravedad. El futbolista fue trasladado a un hospital para someterse a diferentes pruebas médicas y posteriormente recibió el alta.
Daniel Maldini no podrá conducir
Las pruebas de alcoholemia registraron 0,91 mg/l en el primer control y 0,89 mg/l en el segundo, cifras que superan el límite permitido en Italia. Además, las autoridades solicitaron análisis para determinar si existía presencia de sustancias estupefacientes, cuyos resultados todavía están pendientes. Maldini había permanecido en Milán después del partido que el Cagliari disputó el sábado frente al Atalanta en Bérgamo, encuentro en el que marcó de penalti el tanto que le dio la victoria a su equipo.
Tras lo ocurrido, su abogado, Danilo Buongiorno, confirmó que el futbolista se encuentra en buenas condiciones y que regresó a su domicilio después de recibir el alta médica. "Daniel está bien y no ha sufrido ningún tipo de lesión, y mucho menos una lesión grave", señaló el representante. El incidente queda ahora bajo investigación de las autoridades italianas, mientras se espera el resultado de los análisis complementarios.