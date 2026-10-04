 Brasil investiga posible injerencia de EE. UU. en elecciones
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La Policía de Brasil investiga posible injerencia de EE.UU. en las elecciones

La denuncia fue remitida a la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal “para dar inicio a las averiguaciones”, dijo el jefe policial.

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Personas hacen fila para votar en la Escuela Estatal João Firmino Correia de Araújo durante la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia de Brasil este domingo, en Sao Bernardo Do Campo (Brasil), EFE/Isaac Fontana
Personas hacen fila para votar en la Escuela Estatal João Firmino Correia de Araújo durante la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia de Brasil este domingo, en Sao Bernardo Do Campo (Brasil) / FOTO: EFE/Isaac Fontana
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El director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, anunció este domingo que la corporación está investigando una posible interferencia externa de Estados Unidos, tras recibir la denuncia presentada esta semana por la Abogacía General de Brasil.

La denuncia fue remitida a la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal "para dar inicio a las averiguaciones", dijo el jefe policial.

Es una investigación en marcha, un procedimiento previo. No se ha publicado la resolución del sumario, pero ya tenemos una investigación en curso", dijo Rodrigues.

Rodrigues brindó declaraciones a medios durante una visita a la sede de la Policía Federal de Carreteras, en Brasilia, desde donde las fuerzas de seguridad supervisan la operación coordinada durante la jornada electoral.

La investigación se produce a partir de un pedido de la Abogacía del Estado realizado este jueves a la Policía Federal y a la Fiscalía General, a raíz de una investigación periodística del periódico británico The Guardian.

Fondos estadounidenses 

En la publicación, que tuvo gran repercusión en la prensa brasileña, figura que el Departamento de Estado de Estados Unidos desvió un millón de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia para el programa "Combate al Lawfare y a la Censura en Brasil".

Dichos fondos estadounidenses habrían sido destinados a financiar redes y organizaciones en territorio brasileño con el fin de interferir en el debate político y "desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño", según el oficio del órgano del Gobierno brasileño, que cita la investigación periodística.

Asimismo, Rodrigues también se refirió este domingo a la seguridad de las sedes diplomáticas tras la suspensión temporal este viernes de los servicios consulares en las embajadas de Estados Unidos y Australia por motivos de seguridad.

No comprobamos ningún elemento concreto que nos indicara un riesgo efectivo contra ninguna embajada. Los elementos recabados ayer no apuntan a nada concreto ni a la existencia de ningún plan que hayamos identificado", sostuvo.

Este viernes, la Policía Federal brasileña ejecutó, de forma preventiva, dos órdenes de registro e incautación en São Paulo y en los alrededores del Distrito Federal y afirmó que iban a analizar los equipos de comunicación e informáticos aprehendidos para determinar los pasos a seguir.

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