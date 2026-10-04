 El portero Ward, de héroe a villano en la derrota de Gales
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El portero Ward, de héroe a villano en la derrota de Gales

El portero de Gales, Danny Ward, cometió un error decisivo al minuto 74, con lo cual su Selección perdió el partido.

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Danny Ward, el portero de Gales cometió un grave error ante Dinamarca
Danny Ward, el portero de Gales cometió un grave error ante Dinamarca / FOTO: EFE
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La apariencia de Danny Ward, el portero de Gales y del Wrexham, había sido imbatible este domingo para Dinamarca, con dos paradas increíbles incluso en el inicio de la segunda parte, entre la frustración del conjunto nórdico, hasta que cometió un error tremendo en un pase dentro del área, cometió penalti y encajó el definitivo 0-1.

La tercera derrota en cuatro partidos de Gales, que se había sostenido hasta entonces por dos paradas maravillosas del guardameta, que primero se interpuso a Ramus Hojlund y después a Gustav Isaksen, al que se estiró portentoso para tocar el balón con lo mano lo justo para desviarlo al palo, entre el asombro de todos los presentes en el estadio de Cardiff.

El error de Danny Ward 

Y, sin embargo, en el minuto 74 cometió un error decisivo. Cuando jugó con el balón dentro del área, estrelló su pase en el cuerpo rival e inmediatamente cometió un penalti.

Instantes después, Hojlund lo transformó con maestría, sin darle una sola opción a Ward de redimirse, aunque, sin sus paradas anteriores, Gales habría perdido bastante antes con total certeza.

La segunda victoria de Dinamarca, que se acerca a los cuartos de final. Suma seis puntos, tres más que Gales y Noruega a falta de dos jornadas para el cierre de esta fase de la Liga de Naciones. Portugal ocupa la cima del grupo A4 con doce puntos de doce posibles.

*Información EFE.

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