Conred recomienda un cierre preventivo del puente Pinula

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió una recomendación este domingo, 4 de octubre de 2026, para que las autoridades departamentales y municipales de San Miguel Petapa, Guatemala y Villa Canales accionen ante el riesgo en el puente Pinula. En un memorando, la entidad recomienda el cierre preventivo del puente Pinula, luego de que las recientes lluvias debilitaran la estructura.
Conred resaltó que, ante las lluvias registradas en las últimas horas y los pronósticos que prevén la continuidad de estas condiciones durante los próximos días, personal de la SE-CONRED realizó una evaluación de emergencia, determinando condición de riesgo inminente de colapso del puente Pinula, que comunica Villa Hermosa con Boca del Monte.
Conred resaltó que la medida sugerida en el Río Pinula se hace en cumplimiento del artículo 3 de la Declaratoria de Alto Riesgo 179-2001. "Se hace un llamado a las autoridades municipales de San Miguel Petapa, como responsables de la gestión del riesgo en su territorio, a accionar de manera inmediata", afirman.
Conred hizo una serie de recomendaciones, entre las que solicitó disponer de las siguientes medidas: Realizar el cierre preventivo e inmediato del puente para todo tipo de vehículos, implementando las medidas de seguridad y control necesarias para evitar el tránsito en el área.
Más medidas por el riesgo del puente Pinula
Asimismo, Conred pidió habilitar los albergues que sean necesarios para atender a las familias ubicadas en áreas cercanas a la cuenca del río Pinula, facilitando la evacuación preventiva ante cualquier situación que pueda poner en riesgo su vida.
Pidieron activar su Plan de Respuesta Local, manteniendo las acciones de vigilancia, prevención y respuesta necesarias ante la evolución de las condiciones en el sector.
A las municipalidades de Ciudad de Guatemala, Villa Canales y San Miguel Petapa Conred pidió identificar y habilitar rutas alternas que permitan garantizar la movilidad y el tránsito seguro, tanto vehicular como peatonal, de la población que reside y transita en el área.
"La prioridad ante una condición de riesgo inminente es salvaguardar la vida de la población. Por ello, se insta a la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED) de San Miguel Petapa a adoptar las medidas preventivas correspondientes", ordenó Conred por la emergencia con el puente Pinula.
En noticias relacionadas con el clima: Lluvias permanecerán hasta el miércoles en Quetzaltenango y el Occidente del país