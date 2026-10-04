 Lluvias hasta el miércoles en Quetzaltenango y Occidente
Nacionales

Lluvias permanecerán hasta el miércoles en Quetzaltenango y el Occidente del país

Pronosticador del Insivumeh prevé tres días lluviosos para Quetzaltenango y el Occidente del país.

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Imagen con fines ilustrativos., Pixabay
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay
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Víctor Bautista, integrante de la estación Los Altos, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó que las lluvias prevalecerán hasta el miércoles en el departamento de Quetzaltenango y en el Occidente del país.

El entrevistado indicó que se tiene mucha inestabilidad en el Pacífico, por una perturbación o un sistema de baja presión que ya está afectando la mayor parte del país.

Bautista aseguró que está baja presión viene desde México, lo que está generando una gran cantidad de humedad a Guatemala y eso está aquí ocasionando que las lluvias sean un poquito más fuertes y se estén generalizando a nivel nacional.

"Estas lluvias continuarán para estos días entre lunes y miércoles; las condiciones prácticamente serán de lluvias para este para esta semana. Se espera que las temperaturas mínimas no superen los 18 grados durante estos días", indicó el experto.

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Llaman a la precaución por las lluvias

Bautista pidió a la población de Quetzaltenango y del Occidente del país siempre tener las precauciones necesarias, ya que es en la Bocacosta donde se ha pronosticado que las lluvias serán de moderadas a fuertes.

El integrante de la estación de Los Altos aseguró que las lluvias serán permanentes durante la durante el día y sobre todo en el litoral del Pacífico, donde las condiciones serían un poquito más fuertes.

En cuanto a los acumulados de lluvia, señaló que en Quetzaltenango se han registrado hasta 27 milímetros. Sin embargo, aseguró que hasta el mediodía se podrá conocer el dato exacto del acumulado en 24 horas.

En su reporte nacional, el Insivumeh advirtió que, para la tarde y noche de este domingo, 4 de octubre de 2026, se espera que continúen los nublados con lluvias intermitentes desde el sur al centro del país y en el Occidente y Suroccidente. El ente científico no descartó que las condiciones del clima puedan mejorar gradualmente.

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Este es el pronóstico del clima para este domingo. - Insivumeh.

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