 Rescatan a 10 personas tras incendio en Atitlán
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Rescatan a 10 personas por conato de incendio en Atitlán

El Ejército de Guatemala informó que las personas fueron evacuadas porque una embarcación estaba empezando a incendiarse.

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Embarcación estuvo a punto de incendiarse en el Lago de Atitlán., Ejército de Guatemala.
Embarcación estuvo a punto de incendiarse en el Lago de Atitlán. / FOTO: Ejército de Guatemala.
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El Ejército de Guatemala informó que por medio de la Marina de la Defensa Nacional atendió una emergencia en el Lago de Atitlán, evacuando a 10 personas que permanecían dentro de una embarcación que sufrió un conato de incendio.

La institución armada explicó que "la Capitanía Lacustre de Panajachel, en coordinación con el Apostadero Naval de Atitlán, atendió un incendio registrado en una embarcación".

El Ejército de Guatemala aseguró, por medio de sus canales oficiales, que el incidente dejó en el Lago de Atitlán diez personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial. En las imágenes compartidas se pudo observar que una ambulancia de los Bomberos Voluntarios atendió a los afectados.

Las autoridades aseguraron que "la persona encargada de la embarcación fue puesta a disposición de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras que la embarcación fue trasladada al Muelle Naval de la Capitanía Lacustre para realizar las diligencias correspondientes en el área de Atitlán, departamento de Sololá.

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Niños y adultos rescatados en el Lago de Atitlán

En las imágenes compartidas por las autoridades del Ministerio de la Defensa se puede observar que varios niños y adultos fueron evacuados de la embarcación. Con la ayuda de los uniformados, los afectados salieron hacia el costado de un muelle, para después recibir los primeros auxilios y el respectivo traslado de los afectados hacia un centro asistencial.

El video del Ejercito de Guatemala muestra que la embarcación presentaba humo y cada vez la columna se hacía más grande, mientras los ocupantes de la embarcación salían de la misma. Cabe destacar que entre las personas que salían de la lancha, se puede observar que solo dos niños portaban el chaleco salvavidas.

El encargado de la embarcación fue presentado por las autoridades, y aunque no se reveló su identidad, en la fotografía oficial de la detención se puede observar que vestía una chumpa gris con verde, una playera gris y un pantalón de lona color celeste.

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Embarcación estuvo a punto de incendiarse en el Lago de Atitlán. - Ejército de Guatemala.

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