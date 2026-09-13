 Cierres parciales en el puente Santa Cruz este lunes
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Anuncian cierres parciales en puente Santa Cruz este lunes

Autoridades viales pidieron precaución al transitar por el kilómetro 119.9 de la carretera al Atlántico.

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El puente Santa Cruz se ubica en el municipio de Teculután, departamento de Zacapa., CIV.
El puente Santa Cruz se ubica en el municipio de Teculután, departamento de Zacapa. / FOTO: CIV.
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La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) emitió una alerta este domingo, 13 de septiembre de 2026, para anunciar que a partir de mañana, lunes 14 de septiembre de 2026, se realizarán cierres parciales en el kilómetro 119.9 de la carretera al Atlántico por trabajos en la estructura del puente Santa Cruz.

La entidad indicó que en este tramo de la ruta CA-9 Norte se ubica el municipio de Teculután, departamento de Zacapa. Asimismo, explicó que las tareas que se desarrollarán en la citada estructura tienen que ver con procedimientos de reparación y mantenimiento.

En un comunicado compartido este domingo explicaron que la intervención en el puente Santa Cruz será ejecutada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL).

Declararon que el objetivo es reparar en las juntas de calzada, situadas en la entrada y salida del puente Santa Cruz. "Estas estructuras permiten absorber los movimientos provocados por el tránsito y los cambios de temperatura, por lo que su mantenimiento es necesario para conservar el puente en condiciones adecuadas y brindar mayor seguridad a los usuarios", explicaron.

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Alternarán el paso sobre el puente Santa Cruz

COVIAL precisó que los trabajos se realizarán en dos lapsos, el primero será en el horario de 7:00 a 10:00 horas; posteriormente trabajarán de 13:00 a 16:00 horas. "Durante estos horarios permanecerá cerrado uno de los carriles y la circulación se alternará por el carril disponible", precisaron.

En el comunicado, las autoridades explicaron que los agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) regularán el tránsito y orientarán a los conductores en el sector.

Se recomienda planificar los recorridos, considerar rutas alternas, reducir la velocidad y respetar la señalización y las instrucciones del personal", instó el CIV.

De antemano, El CIV agradeció la comprensión y colaboración de la población durante el desarrollo de estos trabajos. La entidad argumentó que las labores son necesarias "para proteger la infraestructura vial y mantener una circulación más segura por esta importante ruta".

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El puente Santa Cruz se ubica en el municipio de Teculután, departamento de Zacapa. - CIV.

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