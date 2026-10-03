Francisco Arredondo finaliza el Rally de Marruecos 2026

El piloto guatemalteco del BAS World KTM Racing Team-Puma Energy Rally Team-Bremen, Francisco Arredondo, logró culminar con éxito el Rally de Marruecos, el cual tomó como preparación para la gran cita, el Dakar 2027 que se correrá en enero próximo en Arabia Saudita.
El corredor guatemalteco, catalogado por la organización del Rally Dakar, como Leyenda, debido a sus múltiples participaciones y finalizaciones de la carrera, cerró el Rally de Marruecos con un gran resultado, tanto en la última etapa, como en la general, de esta cuarta fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid.
Este sábado, recorrió la especial final, que contó con 259 kilómetros cronometrados. Y a diferencia de muchas, no fue una etapa simbólica para dar la vuelta, ya que, el desierto, y las dunas de Merzouga, volvieron a estar presentes en la hoja de ruta.
Con un tiempo de 3 horas, 20 minutos, y 24 segundos, Arredondo, logró cerrar la jornada en el puesto 61 de la categoría Rally2. Este resultado le permitió subir a la posición 57 en la general de su categoría, en tanto que en la general de todas las motos y vehículos FIM quedó 73.
Ahora, Francisco, apuntará a disputar el Rally Dakar 2027, lo que requiere una rigurosa preparación física, y mental para llegar correctamente a la cita del 1 al 15 de enero próximo, en Arabia Saudita.
Rally Dakar 2027
Tras el objetivo de culminar el Rally Marruecos 2026, la siguiente participación del guatemalteco será en Rally Dakar 2027.
El Rally Dakar 2027, correspondiente a su 49ª edición, está programado para disputarse del 1 al 15 de enero de 2027.
Aunque el trazado original fue presentado oficialmente como un bucle récord dentro de Arabia Saudita, el recrudecimiento del conflicto geopolítico en Medio Oriente ha generado incertidumbre sobre su viabilidad logística y de seguridad, abriendo las puertas a un "Plan B" en África.
*Información César Pérez.