 Hacen operativos para prevenir el abuso de la velocidad
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Hacen operativos para prevenir el abuso de la velocidad

La PNC desarrolla operativos en varias carreteras del país para evitar accidentes por el abuso de la velocidad.

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Agentes de la PNC realizan operativos viales en la ruta hacia Antigua Guatemala. , PNC de Guatemala
Agentes de la PNC realizan operativos viales en la ruta hacia Antigua Guatemala. / FOTO: PNC de Guatemala
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El kilómetro 40 de la carretera hacia Antigua Guatemala es escenario para un operativo de prevención vial en el que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) buscan prevenir accidentes de tránsito por el abuso de la velocidad. La entidad policial informó que instaló un puesto de registro en este lugar, durante este domingo, 13 de septiembre de 2026, para identificar a los conductores de vehículos de dos y cuatro ruedas.

En las primeras horas de la mañana, este puesto de registro ya reportaba la identificación de 73 personas y 54 motocicletas. Los agentes policiales también realizan procedimientos en el área, como la consulta de solvencias de cada persona identificada en el lugar.

En las imágenes compartidas por la PNC se puede apreciar que, además de evitar el abuso de la velocidad, los uniformados hacen revisiones de rutina a los particulares, para evitar la portación ilegal de armas de fuego y otros ilícitos.

Además de los operativos, la PNC también brinda asistencia a los usuarios de la vía; en Santa Cruz, El Chol, del departamento de Baja Verapaz, los policías asistieron al conductor de un picop que presentó fallas de funcionamiento. En imágenes se pudo apreciar que varios agentes ayudaron al afectado para hacer un cambio de neumático.

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Operativos restringen velocidad y carreras clandestinas

El Departamento de Tránsito de la PNC también reportó operativos nocturnos en contar de las carreras clandestinas en varios sectores del país. La entidad informó que durante la noche del sábado pasado impartieron multas por infracciones como portar escapes modificados y placas en lugares no autorizados.

Además, sancionaron a los pilotos y copilotos de motocicleta por no utilizar casco de protección y por manejar con licencias vencidas. Tránsito de la PNC aseguró que desarrolló más de 10 operativos nocturnos a nivel nacional.

Uno de los operativos viales se instaló en la calzada San Juan, zona 7 capitalina, donde los agentes identificaron personas y vehículos. Además, hicieron registros correspondientes para evitar hechos delictivos por exceso de velocidad y fortalecer la seguridad vial.

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La PNC también hizo operativos nocturnos el pasado sábado. - PNC de Guatemala.

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