Declaran alerta roja en 15 municipios por sequía 2026

La vicepresidenta, Karin Herrera, informo este sábado, 12 de septiembre de 2026, que fue declarada una alerta roja de forma urgente en la región Trifinio, a partir de varias solicitudes de alcaldes locales. Cabe resaltar que esa región comprende 15 municipios de los departamentos de Chiquimula y Jutiapa.
Herrera precisó que la alerta roja forma parte de un plan de acción que también incluye la definición de precios de referencia y actuación ante alzas injustificadas de productos en estos lugares.
La vicemandataria agregó que además de la alerta roja, en los municipios con la declaratoria incorporarán medidas de prevención, vigilancia y respuesta sanitaria, así como un despliegue territorial de 124 brigadas de salud y nutrición. El objetivo de la misma es hacer efectiva y ágil la entrega de alimentos en el lugar.
Los municipios que integran la región Trifinio son:
- Departamento de Chiquimula:
- Esquipulas
- Concepción Las Minas
- Quezaltepeque
- Olopa
- Ipala
- San Jacinto
- San Juan Ermita
- Camotán
- Departamento de Jutiapa:
- Asunción Mita
- Santa Catarina Mita
- Yupiltepeque
- Atescatempa
- Jerez
- Agua Blanca.
- El Adelanto.
Delega funciones a varios ministerios ante la alerta roja
Herrera agregó un comunicado de prensa a la información compartida, indicando que las acciones se decidieron luego de que ella convocara a la Primera Reunión Extraordinaria del Gabinete Específico de Desarrollo Social (GEDS). El objetivo de la misma fue dar seguimiento a los acuerdos establecidos en las últimas reuniones del gabinete en mención.
Asimismo, los integrantes del GEDS conocieron un plan de acción para dar respuesta a las emergencias por la sequía de este año. Durante la reunión, las instituciones presentaron las acciones adicionales que Herrera solicitó para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño a nivel nacional.
Las acciones incluyen el corredor seco ampliado, tal y como lo establece el plan antes mencionado, indicó Herrera. Asimismo, la vicepresidenta giró instrucciones a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para declarar alerta roja de forma urgente en los municipios de la región Trifinio, en los departamentos de Chiquimula y Jutiapa, con base en la magnitud del fenómeno y los efectos que ya afectan a la población.
Al Ministerio de Economía, Herrera le solicitó definir precios de referencia y actuar ante alzas injustificadas, principalmente en productos de la canasta básica y combustibles.
También le solicitó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que incorpore medidas de prevención, vigilancia y respuesta sanitaria ante enfermedades asociadas a la escasez y calidad del agua, con el propósito de asegurar una atención integral. A su vez, instó al Consejo Nacional de la Juventud a sumarse a las brigadas de salud.
Herrera pidió al Ministerio de Desarrollo Social que asegurar que los bonos y que mantengan un carácter condicionado, garantizando su entrega a todos los beneficiarios prioritarios y su aplicación en la atención de necesidades urgentes.
Instruyó al Ministerio de Finanzas Públicas para que identifique la disponibilidad de recursos para garantizar la implementación de las acciones presentadas en el Plan y establecer la viabilidad de medidas legislativas que agilicen el presupuesto.
La medida incluye una petición al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para acortar las brechas en meses en la entrega de alimentos, agilizando los procesos y definir medidas para garantizar agua y alimentación para el ganado que también está siendo afectado. Em tanto, ordenó a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, liderar la implementación del Protocolo de Contingencia para el abordaje del hambre estacional y agilizar los listados de los beneficiarios para que lleguen oportunamente los alimentos a los niños con desnutrición aguda y familias vulnerables.
Herrera destacó en la reunión que se debe tomar en cuenta que la producción nacional es insuficiente y es necesario recurrir a la importación de granos, se debe anticipar y agilizar los procedimientos para garantizar que los alimentos estén disponibles cuando las familias los necesitan.
Además, indicó que se debe fortalecer el monitoreo de caudales, embalses, disponibilidad de agua y generación hidroeléctrica, incorporando escenarios anticipatorios que permitan identificar riesgos y activar medidas preventivas de forma oportuna.
La funcionaria resaltó la importancia de anticiparse a los efectos prolongados de la emergencia y mantener una respuesta articulada. "Cada día cuenta; tenemos que proteger la salud y la vida de la población guatemalteca", enfatizó, al señalar que las acciones deben estar por encima de cualquier bandera política, para dar prioridad a las familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
"Es indispensable garantizar transparencia y trazabilidad en la entrega de la asistencia, verificando que llegue efectivamente a las familias que la necesitan", recalcó.
Finalmente, dio un plazo de 15 días calendario para que las instituciones presenten un informe escrito sobre los avances en la implementación de estas medidas.