Camión sin frenos invade carril en ruta al Atlántico

El conductor de un camión de carga pesada perdió el control de su vehículo en la carretera al Atlántico, según un video compartido este sábado, 12 de septiembre de 2026, e invadió el carril contrario, donde estuvo a punto de matar a dos personas que viajaban en motocicleta.
Asimismo, la unidad de transporte de carga terminó impactando las viviendas del área, aunque por el momento no se sabe su hay personas heridas por el accidente. En el impacto, el video muestra que quedó regado material en el asfalto, posiblemente tierra o arena.
El video muestra que el camión se empotró directamente con un picop de la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, hasta el momento se desconoce si hay agentes heridos por el impacto del choque.
Momentos de pánico se vivieron en este accidente de tránsito, que según datos compartidos por curiosos, ocurrió en el kilómetro 12 de la carretera al Atlántico. Cabe destacar que el transporte también estuvo muy cerca de chocar con otros vehículos, entre ellos un camión blanco que transitaba en el área.
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