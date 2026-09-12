Alza de combustibles impacta el abastecimiento de alimentos

La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) alertó acerca del alza a los precios de los combustibles, porque el mismo "está afectando a toda Guatemala". En un comunicado emitido este sábado, 12 de septiembre de 2026, resaltaron que esta situación representa un impacto en la producción y el abastecimiento de alimentos.
La entidad precisó que, para la industria de alimentos y bebidas se incrementan los costos en producción, transporte, distribución y abastecimiento, especialmente por el impacto del diésel. "Esto significa mayores costos; una presión que eventualmente también alcanza a las familias", alertaron.
Siempre en el tema de los combustibles, La CGAB consideró que "cualquier medida extraordinaria para atender esta coyuntura debe ser temporal, transparente, responsable y orientada a proteger la actividad productiva y el abastecimiento". "Hacemos un llamado a privilegiar el diálogo y mantener la movilidad en las principales rutas del país", instaron.
Además, declararon que "las interrupciones afectan a productores, trabajadores, transportistas, empresas, comercios y consumidores", por el alza a los combustibles.
Piden proteger el abastecimiento ante los combustibles
Este es un problema que nos afecta a todos. La solución también debe procurar beneficios para todos", agregaron.
"Nuestro compromiso es seguir aportando, desde una visión técnica e institucional, que contribuya a proteger la producción, la competitividad y el abastecimiento de alimentos y bebidas en Guatemala", finalizaron.