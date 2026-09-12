Bloquean paso en aldea Santo Domingo, Colomba Costa Cuca

Pese a que la Policía Nacional Civil (PNC) había reportado la liberación de todos los tramos carreteros con bloqueos, durante la madrugada de este sábado, 12 de septiembre de 2026, una nueva protesta se confirmó en la aldea Santo Domingo, del municipio de Colomba Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango, donde manifestantes bloquean el paso. La nueva protesta se ubica en el kilómetro 225 de la carretera QUE-03.
A eso de las 23:00 horas del viernes pasado, las autoridades habían reportado que solamente tres bloqueos permanecían activos en el territorio nacional, luego de que las fuerzas de seguridad accionaran en varios de ellos para restablecer la circulación vehicular.
Según los reportes preliminares, las razones por las que los vecinos bloquean este tramo carretero es el aumento en el costo de los combustibles. Cabe destacar que, durante la tarde, el ministro de Gobernación pidió a los manifestantes dejar las medidas de hecho de manera voluntaria, después de anunciar un operativo en conjunto con el Ministerio de la Defensa para el retiro de los bloqueos.
En algunos puntos carreteros, los manifestantes optaron por dejar de manera pacífica las barricadas, mientras que en otros lugares, se reportaron enfrentamientos y hasta personas heridas. El jefe del Interior reportó que en Cuyotenango, Suchitepéquez, dos agentes de la PNC resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.
Bloquean paso de vehículos en Colomba Costa Cuca
Según el reporte de medios locales, los manifestantes instalaron este nuevo bloqueo a eso de las 3:00 horas, en la madrugada de este sábado. Las autoridades pidieron a los conductores usar rutas alternas ante la protesta y medida de hecho que ocupa este tramo carretero.
Cabe destacar que ayer, la Corte de Constitucionalidad dio un plazo de seis horas para que las personas que bloquean rutas en todo el territorio nacional sean retiradas por las fuerzas de seguridad. La orden de la alta corte incluyó un apercibimiento de posible destitución del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda y del jefe de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, en caso de no cumplir con lo ordenado.