 Confirman bloqueos en tres tramos carreteros del país
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Continúan bloqueos en tres tramos carreteros del país

PROVIAL-CIV reportó que los bloqueos continúan en al menos tres puntos carreteros del país.

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Manifestantes bloquearon el paso en Prados de Villa Hermosa durante la tarde; el tramo fue liberado por la PNC., PMT San Miguel Petapa.
Manifestantes bloquearon el paso en Prados de Villa Hermosa durante la tarde; el tramo fue liberado por la PNC. / FOTO: PMT San Miguel Petapa.
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La Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Provial-CIV) confirmó durante la noche de este viernes, 11 de septiembre de 2026, que tres tramos carreteros continúan con bloqueos en el territorio nacional. Las medidas de hecho se desarrollan en el marco de manifestaciones en contra del incremento de precios a los combustibles.

En contraste, al cierre se había notificado que 21 tramos carreteros permanecían habilitados, entre los que fueron liberados por las fuerzas de seguridad y los que quedaron abiertos tras el retiro de los manifestantes.

De los bloqueos, el más reciente se instaló en el kilómetro 14 de la carretera al Pacífico, en el área de Villa Nueva, confirmaron las autoridades. La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva compartió un video en el que se puede apreciar que varias personas instalaron objetos en llamas sobre la cinta asfáltica.

Pese a un fuerte enfrentamiento entre agentes policiales y manifestantes en la colonia Santa Isabel, Villa Nueva, el bloqueo del kilómetro 19 de la ruta al Pacífico continuó activo a eso de las 22:00 horas. Asimismo, Provial informó que el bloqueo del kilómetro 168 de la carretera CA2-Occidente permanece activo, pese al enfrentamiento entre manifestantes y agentes policiales.

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Los pelotones anti motines de la PNC se enfrentaron a varias personas que participaban en bloqueos de Villa Nueva y Río Hondo, Zacapa.

Más bloqueos activos

Provial agregó que durante la noche permaneció activo el bloqueo del kilómetro 126 de la ruta CA-9 Norte en Santa Cruz Rio Hondo, Zacapa, Asimismo, las medidas de hecho del redondel de la colonia El Limón continuaron después de las 22:00 horas.

Las autoridades añadieron que otro de los bloqueos permanece activo en el kilómetro 314 del municipio de El Estor, en el departamento de Izabal.

En cuanto a los disturbios, cuerpos de socorro informaron que un cabezal fue incendiado en el kilómetro 126 de la ruta al Pacífico. Al lugar acudieron varias unidades contra incendios para apagar las llamas.

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Conductores de mototaxis, mejor conocidos como tuc tuc, bloquean el bulevar Los Olivos, en la zona 18. - PMT de Guatemala.

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