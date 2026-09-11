Agentes y manifestantes se enfrentan en al menos 2 bloqueos

Durante la tarde y noche de este viernes, 11 de septiembre de 2026, agentes anti motines de la Policía Nacional Civil (PNC) se enfrentaron a varias personas que participaban en al menos dos bloqueos, en distintos puntos del país. Uno de los enfrentamientos más comentados en plataformas de internet fue el que ocurrió en la colonia Santa Isabel, del municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala.
Asimismo, otros manifestantes se enfrentaron a la autoridad en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa, al notar que las fuerzas de seguridad activaban los protocolos para liberar las rutas afectadas por las medidas de hecho.
Las personas que enfrentaron a la PNC decidieron quemar varios objetos, como reacción a los operativos para liberar los bloqueos. Sin embargo, en Río Hondo, los inconformes le prendieron fuego a la cabina de un tráiler en represalia a las acciones de las autoridades.
En tanto, los revoltosos que enfrentaron a la policía en Santa Isabel, Villa Nueva, retaron a los agentes policiales, quienes respondieron con bombas lacrimógenas para reducirlos al orden y retirar uno de los bloqueos que afectan el país.
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Plazo para retirar los bloqueos en el país
Cabe destacar que la Corte de Constitucionalidad dio un plazo de seis horas al Organismo Ejecutivo para liberar los bloqueos que afectan al país desde hace al menos 10 días.
Durante la mañana, otro enfrentamiento en el municipio de Cuyotenango, departamento de Suchitepéquez, dejó el saldo de dos agentes de la PNC heridos. Según el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en este hecho se reportó un policía gravemente herido.
El sector empresarial se pronunció en reiteradas ocasiones en contra de los bloqueos, haciendo un llamado a evitar que esta práctica se normalice en el país. Asimismo, destacaron que el derecho a la manifestación pacífica debe cumplirse y que los bloqueos representan una violación a otros derechos, como el de la libertad de locomoción.
En tanto, la mayoría los bloqueos se ejercen como medida de presión para que el gobierno actúe en contra del incremento de preciso a los combustibles.