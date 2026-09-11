 Tensión y disparos: dos agentes PNC heridos en Cuyotenango
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Tensión, disparos y dos agentes PNC heridos durante desalojo de bloqueo en Cuyotenango

Los manifestantes habrían lanzado piedras, palos, tubos y objetos de hierro contra los agentes policiales. “Eso ya no es una manifestación pacífica”, destacó ministro de Gobernación, Marco Villeda.

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Tensión durante desalojo de bloqueo en Cuyotenango, Captura de video
Tensión durante desalojo de bloqueo en Cuyotenango / FOTO: Captura de video
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Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) resultó heridos de bala y otra agente sufrió una lesión durante un operativo para liberar una ruta bloqueada en el municipio de Cuyotenango, Suchitepéquez.

De acuerdo con un reporte de la División de Fuerzas Especiales de Policía (DIFEP), los agentes brindaban seguridad durante una manifestación y, al momento de realizar el desalojo de las personas que mantenían bloqueada la ruta principal del municipio desde hace más de 50 horas, se registraron actos de violencia.

Según la información, los manifestantes habrían lanzado piedras, palos, tubos y objetos de hierro contra los agentes policiales. Posteriormente, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego provenientes del grupo que mantenía el bloqueo, quienes presuntamente realizaron disparos en contra del personal de la PNC.

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, indicó por medio de conferencia de prensa, que todos los puntos bloqueados serán desalojos y criticó que dicho bloqueo en Cuyotenango no era una manifestación pacífica, pues se registraron disparos y otros actos de violencia. Aseguró que consignarán los objetos y vehículos que estén siendo utilizados para cerrar el paso vehicular. 

Atención a agentes heridos 

Los dos agentes policiales fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Mazatenango para recibir atención médica.

El agente Ronal Gavino Morales Chávez presenta, de manera preliminar, una herida posiblemente provocada por arma de fuego en la parte baja del abdomen.

Mientras que la agente Dulce Graciela Castillo Vásquez presenta una herida en el lado derecho del labio.

Afectados durante disturbios 

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que debido a las manifestaciones en el sector de Cuyotenango se reportaron personas heridas por objetos y personas Intoxicadas por gas lacrimógeno.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Cuyotenango y San José La Maquina, en Suchitepéquez, asisten y brindan atención prehospitalaria a las personas trasladando a distintos centros asistenciales.

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