 Jorge Jesus pide concentración en Noruega y no en Cristiano
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Jorge Jesus quiere que Portugal esté concentrado en Noruega y no en Cristiano

Las nuevas declaraciones del técnico de la selección portuguesa causan de nuevo revuelo mundial.

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Jorge Jesus, técnico de la Selección de Portugal
Jorge Jesus, técnico de la Selección de Portugal / FOTO: EFE
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El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, quiere que sus jugadores y la afición se centren en el partido de la Liga de Naciones este domingo contra Noruega y no en la polémica por la repentina salida de Cristiano Ronaldo de la selección.

"En este momento voy a centrarme en el equipo y en el rival. Noruega es, en mi opinión, uno de los cinco mejores equipos de Europa, con grandes jugadores, por lo que tenemos que estar concentrados", declaró Jesus en una rueda de prensa en el estadio do Dragão de Oporto, donde se disputará el choque.

"Después tendremos tiempo para centrarnos en otros temas", añadió Jorge Jesus, que pidió también que el pueblo portugués "esté en sintonía con la bandera y el objetivo" de asegurar los cuartos de final de la Liga de Naciones, pero aseguró que "eso no significa ignorar a Cris".

Cristiano Ronaldo "es un símbolo de la selección, que eso quede muy claro", afirmó Jesus.

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Por su parte, Jorge Jesus, técnico de Portugal, le restó importancia al incidente: “No sé qué le impulsó a hacerlo. Quizá no le caigo bien por algún motivo”.

Jorge Jesus habla de Noruega

En cuanto a Noruega, el seleccionador de Portugal advirtió del poderío físico del combinado de Erling Haaland y Martin Odegaard, aunque considera que su plantilla tiene en la velocidad una ventaja frente a los nórdicos.

"No somos tan altos, pero somos rápidos. Nuestros centrocampistas miden todos 1,70 m, pero con el balón en los pies es difícil detenerlos. Intentaremos que eso se refleje en el partido", expresó Jorge Jesus.

La selección de Portugal se enfrentará este domingo a Noruega en la fase de grupos de la Liga de las Naciones, y un empate garantizará la presencia lusa en los cuartos de la competición de la que salió vencedora en la última edición.

Quien no estará en ese choque es Cristiano Ronaldo, que abandonó de forma abrupta la selección el pasado miércoles por desavenencias con Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el pasado 27 de septiembre (1-2).

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Jorge Jesus, técnico de Portugal - EFE

*Información EFE.

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