Villa Nueva inicia preparativos para su sexta Expo Chicha

Autoridades de tránsito del municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala, anunciaron este sábado, 3 de octubre de 2026, que se están realizando los preparativos para la Expo Chicha 2026 que tendrá lugar el próximo domingo en la zona 1 del municipio. Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT de Villa Nueva) anunció que la exposición se realizará con el objetivo de promocionar la bebida local conocida como "La Chicha".
La comunicadora añadió que, para ese propósito, los comerciantes locales instalarán varios locales en los alrededores de la plaza central de Villa Nueva, para vender sus productos a los visitantes. Por ese tema, la PMT de Villa Nueva anunció la organización de varios operativos en el lugar para dar seguridad vial a los visitantes y a los conductores de vehículos.
Santos explicó que en el área de la Expo Chicha 2026 se instalarán varias señales viales y los agentes de esa instancia permanecerán en el área dando instrucciones a los conductores.
En un afiche emitido por la Municipalidad de Villa Nueva se dio a conocer que en el evento se contará con música en vivo. En la Expo Chicha 2026 estará amenizando en vivo el grupo musical FM de Zacapa.
En otras noticias: Según la información oficial, el sismo ocurrió durante la madrugada de este sábado, a las 1:25:01 horas.
Expo Chicha 2026 arrancará muy temprano
Las autoridades informaron que la Expo Chicha 2026 empezará a las 8:00 horas del próximo domingo. Añadieron que en la sexta edición el eslogan del evento es "el sabor de nuestra tradición en un solo lugar".
En las redes sociales, los organizadores instaron a los vecinos y turistas para visitar este sector de Villa Nueva con toda la familia. Añadieron que en varios toldos ofrecerán chicha pura, chicharrones dorados, carnitas guatemaltecas, aguas minerales preparadas, micheladas y cervezas en diferentes presentaciones.