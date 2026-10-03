Reportan temblor de 4.5 grados durante la madrugada

La sección de Sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que, durante la madrugada de este sábado, 3 de octubre de 2026, se registró un temblor de 4.5 grados en el territorio nacional. El reporte añade que el epicentro se registró en el Océano Pacífico.
Sin embargo, los cuerpos de socorro no reportaron que el fenómeno haya causado alarma o personas afectadas en el territorio nacional. Tampoco se reportaron daños en la infraestructura del país.
Asimismo, el Insivumeh compartió un reporte consolidado de sismos, destacando que, además del temblor reportado, durante las 24 horas se registraron 40 sismos, de los cuales ninguno fue reportado como sensible.
El Insivumeh indicó que durante el año se han registrado 6 mil 213 sismos, de los que un total de 150 fueron reportados como sensibles. El temblor de la madrugada tuvo su epicentro frente a las costas de El Salvador, Santa Rosa y Jutiapa.
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¿Qué hacer en caso de temblor?
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó que Guatemala es un país con alta actividad sísmica, debido a su ubicación geográfica y la interacción de las placas tectónicas que la atraviesan.
La entidad recomendó que cada hogar cuente con un Plan Familiar de Respuesta, y en caso de temblor, identifique las zonas seguras dentro de la vivienda, conozca las rutas de evacuación y tenga preparada la mochila de las 72 horas.
La mochila de las 72 horas debe contar con agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, medicamentos, linterna, radio y otros insumos básicos, informó Conred.
La entidad agregó que la preparación anticipada permite actuar con mayor rapidez durante una emergencia.
Durante un sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y resguardarse en un lugar seguro", subrayaron.
"Si es necesario evacuar, debe hacerse de forma ordenada, sin correr ni empujar. Una vez finalizado el movimiento, se recomienda verificar si existen daños en la vivienda, estar atentos a posibles réplicas y seguir únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades", solicitaron.