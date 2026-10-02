Árbol cae sobre un grupo de personas

La noche de este viernes 2 de octubre, un árbol de eucalipto cayó sobre un grupo de personas que se ejercitaba en plaza el Güipil de la avenida Cementerio y 25 calle, zona 3, informaron los cuerpos de socorro.
El árbol de eucalipto blanco, de aproximadamente 22 metros de altura y más de 60 años, cayó en un espacio utilizado para actividades deportivas, dejando a siete personas con lesiones.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales brindaron atención y gestionaron el traslado de los siete pacientes al Hospital General San Juan de Dios y Hospital Roosevelt.
Los Bomberos trabajaron en la remoción del árbol con motosierras y herramientas especializadas, informaron socorristas.
Clima
Durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre, las condiciones climáticas en el territorio nacional estarán marcadas por ambiente cálido y lluvias asociadas a sistemas de baja presión en regiones del Sur al Centro del país, principalmente en horas de la tarde y noche.
De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) se pronostica neblina matutina en zonas de la Meseta Central, Norte, Motagua y Valles de Oriente, en donde también se espera viento ligero en la mayor parte del día. En regiones del Pacífico se tendrá desarrollo de nubosidad en horas de tarde con presencia de lluvias dispersas.
Para Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte, se pronostica ambiente cálido y húmedo, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche, con viento moderado. Las temperaturas más altas en estas zonas podrían alcanzar los 37°C.