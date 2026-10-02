Resultado entre Marquense vs. Antigua por el Apertura 2026

El Deportivo Marquense enfrentó esta noche al Antigua G. F. C. en el estadio Marquesa de la Ensenada durante el arranque de la fecha 12, segunda vuelta de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. El duelo fue observado por poca afición, la cual se abstuvo de llegar dado que una hora antes, había caído una fuerte lluvia en la cabecera departamental.
Apertura 2026: Marquense 2-1 Antigua
Antigua llegaba a esta jornada como el sublíder con 21 puntos y con la posibilidad de ganar el duelo y arrebatarle la primera casilla de forma momentánea a Municipal, que suma 24 puntos. Por su parte, Marquense con 17 puntos y al límite de la zona de clasificación (sexto puesto), buscaba un triunfo para asegurar una semana más en la zona del top 6.
El juego fue entretenido, ya que en la primera parte ambas escuadras se acercaron a los arcos defendidos por Gustavo Guadalupe y Jorge Moreno, aunque en oportunidades de gol, tuvo más el cuadro de los "Leones Amarillos del Occidente", quienes se encontraron a Moreno en una buena noche.
José Franco al 22 picó el esférico sobre Gustavo Guadalupe, pero el remate final se fue desviado de la portería. Se salvaba el equipo local.
Luego, Jorge Moreno fue figura al detener remates de Denilson Ochaeta al 23, David Chuc al 29 y Carlos Santos al 41. El primer tiempo terminó con un empate a cero goles, pero buenas sensaciones para los dirigidos de Julio Naya.
Remontada en el Marquesa de la Ensenada
Al cuadro de casa algo le pasó en el entretiempo, ya que arrancado el segundo tiempo, los visitantes hicieron de forma inmediata el primer gol del partido. Gol de Diego Fernández al 46 para el 0-1 en el compromiso. Un balde de agua congelada para la afición marquense en una noche muy fría y desolada en el Marquesa de la Ensenada.
Se juga el 53 y dentro del área de Antigua, un balón buscaba a Francisco Grande, quien fue a los agarrones con Walter Paz. Ante dicha acción, el cuerpo técnico de los locales pidió la tarjeta del Football Video Support (FVS), y tras la revisión de Orlando Alvarado señaló que no hubo elementos para marcar penal para los "Leones".
El partido llegaba a su recta final, y a pesar de los intentos, el gol del empate para los locales no caía y la anotación que sentenciara el duelo a favor de los visitantes tampoco.
El final fue dramático, ya que los locales encontraron en David Chuc y Carlos Santos los goles de la remontada milagrosa.
Minuto 90+2, una posible falta de Juan Guillermo Carbonell sobre Elio Velásquez fue pedida por Julio Naya para que fuese revisada en el FVS. El resultado final fue, según Orlando Alvarado, penal a favor de los locales.
Al 90+4, David Chuc tomó la responsabilidad y metió un golazo desde el punto penal para el 1-1. Era una locura en el Marquesa de la Ensenada.
Pero el partido aún no terminaba y había más emociones. Al 90+7, apareció Carlos Santos para definir una extraordinaria jugada colectiva y con ello se colocaba el 2-1 de forma increíble. Antigua no daba crédito a lo ocurrido ya que se le escapó un partido en tiempo adicional y con ello el liderato del campeonato.