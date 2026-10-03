Primera piedra de la remodelación del Mario Camposeco

Este sábado se llevó a cabo el acto de colocación de la primera piedra que marca el inicio oficial del proyecto de remodelación y ampliación del Estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango. La actividad representa el punto de partida de un proyecto que busca transformar uno de los principales escenarios deportivos de la ciudad altense.
Durante el evento estuvieron presentes el alcalde de Quetzaltenango, Ing. Juan Fernando López Fuentes, y José Carlos López, presidente de Xelajú MC, además de directivos del club y aficionados que se acercaron para ser parte del comienzo de esta nueva etapa para el recinto deportivo. Los trabajos de remodelación darán inicio oficialmente este lunes 5 de octubre y tendrán una duración estimada de 18 meses.
Nueva cara para el Estadio Mario Camposeco
La remodelación y ampliación del Mario Camposeco contempla una inversión ofertada de Q147.99 millones. El proyecto, publicado en Guatecompras bajo el NOG 30784093, recibió una única oferta, presentada por la empresa Edifika. Entre los principales objetivos se encuentra aumentar la capacidad del estadio a más de 20 mil aficionados, además de realizar mejoras en los graderíos, áreas de servicio y la construcción de 16 baterías de baños.
El proyecto ha generado atención debido a la diferencia entre la cifra inicialmente planteada y el monto finalmente ofertado. En un principio, el alcalde había señalado que una primera fase tendría un costo aproximado de Q20 millones. Con el inicio de los trabajos este lunes, el Mario Camposeco entrará en un proceso de transformación que, de acuerdo con lo anunciado, se extenderá durante los próximos 18 meses y busca dotar a Quetzaltenango de un escenario deportivo con mayor capacidad y mejores condiciones para recibir a los aficionados.
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