Revela proyecto de remodelación del Estadio Mario Camposeco

La Municipalidad de Quetzaltenango presentó oficialmente este martes 2 de diciembre el diseño del proyecto de remodelación del Estadio Mario Camposeco, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de la región. El anuncio fue realizado por el Concejo Municipal, encabezado por el alcalde, ingeniero Juan Fernando López Fuentes, con el acompañamiento de la Dirección Municipal de Planificación. La presentación tuvo lugar en el Salón de Honor, donde representantes de distintos medios de comunicación conocieron los detalles de una propuesta que busca transformar por completo la infraestructura actual.
Durante el evento, las autoridades resaltaron la relevancia de esta iniciativa para el crecimiento deportivo y comunitario de Quetzaltenango. El proyecto no solo pretende mejorar la experiencia de los aficionados y fortalecer la identidad del club Xelajú MC, sino también posicionar a la ciudad como un referente regional en infraestructura deportiva. La modernización incluye mejoras estructurales, ampliación de espacios y optimización de servicios para jugadores, prensa y público en general.
Se vienen mejoras para el Estadio Mario Camposeco
Uno de los aspectos más llamativos del diseño es la integración total de la tribuna de la 14 avenida con la vía pública. La propuesta contempla un corredor vehicular que pasará directamente bajo el graderío, creando un pasadizo distintivo que evocará el diseño del antiguo Estadio Vicente Calderón, en Madrid. Esta característica, además de convertirse en un elemento icónico para la ciudad, aportará funcionalidad y dinamismo al entorno urbano, conectando de manera más eficiente la actividad deportiva con la vida cotidiana de los quetzaltecos.
Las autoridades municipales destacaron que este proyecto forma parte de un objetivo más amplio: permitir que Xelajú pueda albergar partidos internacionales en un futuro cercano. Para ello, además de la remodelación del estadio, será necesario el remozamiento del Aeródromo de Los Altos y la obtención de la categoría de aeropuerto internacional, lo que permitiría recibir vuelos procedentes de distintos países y cumplir con los requisitos establecidos por Concacaf. Con estas acciones, Quetzaltenango avanza hacia una visión de desarrollo integral que combina infraestructura, identidad y proyección internacional.