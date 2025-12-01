 Técnico de Alajuelense "pide respeto" para Xelajú MC
Técnico de Alajuelense "pide respeto" para Xelajú MC

El técnico Óscar "Machillo" Ramírez advirtió que "hay muchas personas que no le han dado el valor a Xelajú", y recalcó que el club guatemalteco es "un rival serio, peligroso" rumbo a la final.

Óscar “Machillo” Ramírez, técnico de Alajuelense - X @ldacr
Óscar “Machillo” Ramírez, técnico de Alajuelense / FOTO: X @ldacr

La final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025 entre Xelajú MC y Alajuelense promete un cierre vibrante este miércoles en el Estadio Cementos Progreso. Con un marcador global de 1-1 tras el intenso partido de ida, ambos equipos llegan con posibilidades reales de alzarse con el título. En este escenario, las palabras del técnico manudo, Óscar "Machillo" Ramírez, han cobrado especial relevancia no solo por el respeto que mostró hacia el rival, sino también por el tono de seriedad con el que encara la definición del torneo.

Luego del triunfo 0-2 ante Cartaginés, resultado que aseguró el liderato de Alajuelense en su liga, Ramírez utilizó la conferencia de prensa para enviar un mensaje claro sobre lo que representa Xelajú MC como adversario. "Hay muchas personas que no le han dado el valor a Xelajú. Para mí es un rival serio, peligroso. Respetamos mucho esa camiseta y ese entorno", expresó el técnico costarricense, subrayando que el conjunto guatemalteco ha demostrado méritos suficientes para ser considerado un contendiente de alto nivel.

Alajuelense ya viajó a Guatemala para enfrentar a Xelajú MC

Sus declaraciones no solo respondieron a las dudas que algunos analistas habían planteado en torno al equipo quetzalteco, sino que también pusieron en valor la competitividad que ha mostrado a lo largo del torneo. Ramírez destacó la intensidad de Xelajú y la fortaleza que adquiere jugando como local, factores que obligan a Alajuelense a mantener la concentración y la disciplina táctica. En esta final, enfatizó, cualquier error puede ser determinante, por lo que afrontarán el compromiso con la seriedad que la instancia demanda.

Con esa mentalidad, Alajuelense viajó la tarde del domingo a Guatemala con un objetivo firme: ganar en territorio ajeno para consagrarse campeón por tercer año consecutivo. El plantel llega motivado y consciente de la magnitud del reto, pero también confiado en su capacidad para marcar diferencias en momentos clave. Todo está servido para un desenlace cargado de emoción, donde tanto Xelajú como Alajuelense buscarán escribir su propio capítulo en la historia de la Copa Centroamericana.

Foto embed
Partido entre Alajuelense vs. Xelajú MC - Xelajú MC

