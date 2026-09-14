Causa de muerte de Hayden Panettiere revelada: detalles clave

La repentina muerte de Hayden Panettiere ha desencadenado una profunda investigación por parte de las autoridades estadounidenses.
Una pastilla de oxicodona, presuntamente adulterada con fentanilo, fue la causa de su fallecimiento.
Fuentes cercanas a la investigación, citadas por el portal TMZ, indican que el foco principal de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se centra ahora en identificar y localizar a un posible proveedor de drogas que habría mantenido una relación de largo plazo con la artista.
El trágico suceso ocurrió el 16 de agosto en Carolina del Sur, apenas unas semanas antes de que Hayden Panettiere cumpliera 37 años.
La naturaleza de la sustancia involucrada, el fentanilo, un opioide sintético de extrema potencia —hasta cincuenta veces más fuerte que la heroína—, añade una capa de urgencia y gravedad al caso.
Aunque la causa exacta de muerte aún no ha sido confirmada oficialmente, los resultados toxicológicos, esenciales para determinar la presencia y cantidad de las sustancias, podrían demorar hasta doce semanas en ser revelados.
La pesquisa se extiende geográficamente, abarcando tanto Los Ángeles como Carolina del Sur, en un esfuerzo coordinado por la DEA.
Según los informes, la actriz habría tenido un encuentro con su presunto distribuidor habitual en Los Ángeles poco antes de su viaje a Carolina del Sur, lo que sugiere una cadena de eventos que las autoridades están reconstruyendo minuciosamente para establecer responsabilidades.
En busca de culpables
Brian Hickerson, quien fue pareja intermitente de Hayden Panettiere, se encuentra bajo el escrutinio de los investigadores.
Él acompañó a la actriz en su viaje y estuvo presente en el apartamento de Carolina del Sur en el momento de su deceso. Hickerson, cuya relación con Hayden Panettiere fue objeto de múltiples acusaciones de abuso por parte de amigos y familiares, ya ha sido interrogado por funcionarios de la DEA.
La información específica que compartió con las autoridades no ha sido divulgada, pero su testimonio es considerado un elemento clave para desentrañar los últimos momentos de la actriz y la procedencia de las drogas.
Previamente, Hickerson había declarado a la policía que Hayden Panettiere portaba una "bolsa de medicamentos". El informe de la Policía de Greenville, aunque no especificó los nombres de los fármacos, documentó la presencia de hasta nueve tipos distintos de sustancias que la actriz supuestamente consumía.
Este detalle resalta la complejidad de la situación de salud y adicción de Panettiere, y refuerza la determinación de los agentes en identificar a la persona que le habría suministrado la píldora fatal.