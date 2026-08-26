Dolly Parton y Carl Dean: ¿Por qué no tuvieron hijos?

El mundo de la música country se encuentra de luto tras el reciente fallecimiento de la icónica Dolly Parton, quien murió el 25 de agosto de 2026.
Su partida ocurre apenas un año y cinco meses después de que la artista enfrentara la irreparable pérdida de su esposo, Carl Thomas Dean, su compañero de vida por casi 60 años.
La pareja, conocida por su discreta pero profunda relación, compartió una historia de amor única, marcada por el apoyo mutuo y una decisión consciente de no tener hijos, lo que según ella, fue clave para su exitosa carrera y labor filantrópica.
Carl Dean murió el 3 de marzo de 2025. A diferencia de la luminosa carrera de Dolly Parton, él siempre optó por una vida alejada de los reflectores, manteniendo una presencia constante pero en la más absoluta discreción.
La historia de amor de Dolly y Carl comenzó en 1964, en las afueras de una lavandería en Nashville, Tennessee. En aquel entonces, Dolly Parton tenía 18 años y acababa de mudarse a la ciudad con el sueño de forjar una carrera musical. Carl, nacido en Nashville en 1942, era uno de los tres hijos de Virginia 'Ginny' Bates Dean y Edgar 'Ed' Henry Dean.
Dolly Parton relató a The New York Times en 1976 el peculiar encuentro: "Llegaba a Nashville con ropa sucia. Tenía mucha prisa por llegar aquí. Y después de poner mi ropa en la lavadora, empecé a caminar por la calle, mirando mi nuevo hogar, y un tipo me gritó y yo le saludé con la mano. Como soy del campo, hablo con todo el mundo. Y él se acercó y, bueno, era Carl, mi marido".
Ella quedó impresionada por la atención que Carl le prestó desde el primer momento. "Me sorprendió y me encantó que mientras me hablaba, me mirara a la cara. Parecía estar realmente interesado en saber quién era yo y qué hacía", recordó.
La decisión de no tener hijos
Dolly Parton y Carl unieron sus vidas en matrimonio el 30 de mayo de 1966, en Ringgold, Georgia. La ceremonia fue extremadamente privada, con la madre de Dolly, el pastor oficiante y la esposa de este como únicos testigos.
Ellos construyeron uno de los matrimonios más duraderos del mundo del espectáculo, permaneciendo juntos por casi seis décadas. Carl falleció meses antes de que pudieran celebrar sus 'Bodas de Diamante'.
Una de las decisiones más significativas de la pareja fue la de no tener hijos, una elección mutua que la cantante explicó en varias ocasiones.
Ella priorizó su crecimiento profesional, y Carl la respaldó incondicionalmente. Incluso cuando la fama de Dolly despegó, él se mantuvo a su lado, ella como una artista reconocida mundialmente y él, como un empresario dedicado al rubro del asfalto y el pavimento.
En un episodio de 2020 del programa "The Oprah Conversation" de Apple TV+, Dolly Parton reveló a Oprah Winfrey que la ausencia de hijos le otorgó una independencia crucial para su carrera.
"Como no tenía hijos y mi marido era bastante independiente, gozaba de libertad", afirmó. "Así que creo que gran parte de mi éxito se debe a que tenía la libertad de trabajar".
En esa misma conversación, la artista country profundizó en su perspectiva: "No tuve hijos porque creía que Dios no quería que los tuviera, para que así los hijos de todos pudieran ser míos y yo pudiera dedicarme a iniciativas como Imagination Library; porque, si no hubiera tenido la libertad de trabajar, no habría hecho todo lo que he hecho".
Esta visión subraya su compromiso con su música y su labor filantrópica, que ha beneficiado a innumerables niños a través de su programa de alfabetización.