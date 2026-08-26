 Dolly Parton y Carl Dean: ¿Por qué no tuvieron hijos?
Farándula

¿Por qué Dolly Parton y Carl Dean nunca tuvieron hijos en sus 60 años de casados?

La cantante y su esposo estuvieron juntos desde 1966 hasta la muerte de Carl en marzo de 2025.

Compartir:
dolly parton esposo, Facebook
dolly parton esposo / FOTO: Facebook
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El mundo de la música country se encuentra de luto tras el reciente fallecimiento de la icónica Dolly Parton, quien murió el 25 de agosto de 2026.

Su partida ocurre apenas un año y cinco meses después de que la artista enfrentara la irreparable pérdida de su esposo, Carl Thomas Dean, su compañero de vida por casi 60 años.

La pareja, conocida por su discreta pero profunda relación, compartió una historia de amor única, marcada por el apoyo mutuo y una decisión consciente de no tener hijos, lo que según ella, fue clave para su exitosa carrera y labor filantrópica.

Carl Dean murió el 3 de marzo de 2025. A diferencia de la luminosa carrera de Dolly Parton, él siempre optó por una vida alejada de los reflectores, manteniendo una presencia constante pero en la más absoluta discreción.

La historia de amor de Dolly y Carl comenzó en 1964, en las afueras de una lavandería en Nashville, Tennessee. En aquel entonces, Dolly Parton tenía 18 años y acababa de mudarse a la ciudad con el sueño de forjar una carrera musical. Carl, nacido en Nashville en 1942, era uno de los tres hijos de Virginia 'Ginny' Bates Dean y Edgar 'Ed' Henry Dean.

Dolly Parton relató a The New York Times en 1976 el peculiar encuentro: "Llegaba a Nashville con ropa sucia. Tenía mucha prisa por llegar aquí. Y después de poner mi ropa en la lavadora, empecé a caminar por la calle, mirando mi nuevo hogar, y un tipo me gritó y yo le saludé con la mano. Como soy del campo, hablo con todo el mundo. Y él se acercó y, bueno, era Carl, mi marido".

Ella quedó impresionada por la atención que Carl le prestó desde el primer momento. "Me sorprendió y me encantó que mientras me hablaba, me mirara a la cara. Parecía estar realmente interesado en saber quién era yo y qué hacía", recordó.

La decisión de no tener hijos

Dolly Parton y Carl unieron sus vidas en matrimonio el 30 de mayo de 1966, en Ringgold, Georgia. La ceremonia fue extremadamente privada, con la madre de Dolly, el pastor oficiante y la esposa de este como únicos testigos.

Foto embed
Dolly Parton y Carl Dean - Instagram

Ellos construyeron uno de los matrimonios más duraderos del mundo del espectáculo, permaneciendo juntos por casi seis décadas. Carl falleció meses antes de que pudieran celebrar sus 'Bodas de Diamante'.

Una de las decisiones más significativas de la pareja fue la de no tener hijos, una elección mutua que la cantante explicó en varias ocasiones.

Ella priorizó su crecimiento profesional, y Carl la respaldó incondicionalmente. Incluso cuando la fama de Dolly despegó, él se mantuvo a su lado, ella como una artista reconocida mundialmente y él, como un empresario dedicado al rubro del asfalto y el pavimento.

Foto embed
Carl Dean y Dolly Parton - Facebook

En un episodio de 2020 del programa "The Oprah Conversation" de Apple TV+, Dolly Parton reveló a Oprah Winfrey que la ausencia de hijos le otorgó una independencia crucial para su carrera. 

"Como no tenía hijos y mi marido era bastante independiente, gozaba de libertad", afirmó. "Así que creo que gran parte de mi éxito se debe a que tenía la libertad de trabajar".

En esa misma conversación, la artista country profundizó en su perspectiva: "No tuve hijos porque creía que Dios no quería que los tuviera, para que así los hijos de todos pudieran ser míos y yo pudiera dedicarme a iniciativas como Imagination Library; porque, si no hubiera tenido la libertad de trabajar, no habría hecho todo lo que he hecho".

Esta visión subraya su compromiso con su música y su labor filantrópica, que ha beneficiado a innumerables niños a través de su programa de alfabetización.

Foto embed
Dolly Parton y Carl Dean - Facebook

En Portada

Guatemala registra un 6 % menos de homicidios en 2026, pese a un repunte en juliot
Nacionales

Guatemala registra un 6 % menos de homicidios en 2026, pese a un repunte en julio

07:47 AM, Ago 26
Tráiler averiado bloquea avenida Bolívar y complica el tránsito hacia zona 1t
Nacionales

Tráiler averiado bloquea avenida Bolívar y complica el tránsito hacia zona 1

06:17 AM, Ago 26
Varios heridos, incluida una niña, por múltiple colisión en la zona 6t
Nacionales

Varios heridos, incluida una niña, por múltiple colisión en la zona 6

07:03 AM, Ago 26
Amarini Villatoro y Cartaginés clasifican a cuartos de final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Amarini Villatoro y Cartaginés clasifican a cuartos de final de la Copa Centroamericana

07:29 AM, Ago 26
Confirman la causa de muerte de Dolly Parton y su último deseo antes de morirt
Farándula

Confirman la causa de muerte de Dolly Parton y su último deseo antes de morir

06:46 AM, Ago 26

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosPNCSeguridadViolenciaredes socialesFIFANoticias de GuatemalaEE.UU.Seguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar