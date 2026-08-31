Investigan presunta red de drogas en el futbol brasileño

Las autoridades brasileñas pusieron en marcha este lunes la operación denominada "A Tropa", con la que investigan a un grupo señalado por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de drogas y armas. El operativo se desarrolló de manera simultánea en distintos estados del país y tuvo entre sus objetivos a futbolistas y agentes, de acuerdo con información difundida por medios brasileños y fuentes oficiales.
Uno de los nombres relacionados con las diligencias es David Corrêa da Fonseca, delantero del Vasco da Gama, uno de los clubes más tradicionales del fútbol brasileño. La Policía Civil realizó un allanamiento en su residencia, donde incautó teléfonos celulares y documentos, y posteriormente se trasladó al centro de entrenamiento del conjunto carioca para ejecutar una de las órdenes de registro contempladas en la investigación. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente que el jugador haya sido declarado culpable de algún delito.
Nuevo escándalo en el futbol brasileño
Otro futbolista involucrado en las diligencias es Renyer Oliveira, formado en las categorías inferiores del Santos y actualmente integrante del Azuriz de Paraná. El jugador fue detenido por desacato durante el desarrollo del operativo, según informó el portal G1. En total, las fuerzas de seguridad ejecutaron cuatro órdenes de prisión temporal y 15 registros en propiedades ubicadas en Espírito Santo, Goiás, el Distrito Federal de Brasilia y Río de Janeiro.
La Policía Civil de Río de Janeiro señaló que la organización investigada tendría presuntos vínculos con una facción criminal y contaría con ramificaciones en diferentes estados brasileños. El caso genera especial atención por la presencia de personas relacionadas con el fútbol entre los objetivos de la operación, aunque la investigación continúa en curso y las autoridades deberán determinar las responsabilidades individuales.
El Vasco da Gama, que se prepara para disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, no se había pronunciado hasta el momento sobre el allanamiento realizado en sus instalaciones ni sobre las acusaciones que rodean a uno de sus jugadores.