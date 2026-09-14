Congreso evalúa horarios escalonados para reducir tráfico pico

El congestionamiento vehicular que diariamente complica el desplazamiento de miles de guatemaltecos podría enfrentarse con una medida distinta a la ampliación de carreteras: modificar la forma en que se distribuyen los horarios de ingreso y salida de los trabajadores.
El Congreso de la República conoció dos iniciativas de ley que buscan implementar horarios escalonados para reducir la concentración de vehículos durante las horas de mayor demanda. Se trata de los proyectos 6791 y 6842, que persiguen un objetivo similar, aunque mediante mecanismos diferentes.
La iniciativa 6791 plantea crear un sistema de coordinación entre instituciones para identificar los sectores con mayor congestión y establecer, con base en criterios técnicos, franjas específicas para el ingreso y salida de trabajadores del sector público. La propuesta contempla la participación de entidades como los ministerios de Gobernación y Trabajo, municipalidades y otras instituciones relacionadas con la movilidad.
El proyecto fue trasladado a la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, que deberá analizar su contenido antes de emitir un dictamen.
El Pleno del Congreso aprueba el Orden del Día de la 42ª #SesiónOrdinaria Adicional con modificación.— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) September 8, 2026
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Horarios diferenciados para trabajadores del sector público
Por su parte, la iniciativa 6842 propone una aplicación más definida de los horarios diferenciados. El proyecto contempla tres horas de ingreso para trabajadores del sector público: 6:30, 8:00 y 9:00 de la mañana. La distribución dependería de las características y necesidades de cada institución, mientras que los horarios de salida estarían sujetos al régimen laboral correspondiente.
Esta propuesta establece que la Vicepresidencia de la República coordine la distribución de las franjas horarias en las dependencias del Organismo Ejecutivo. Además, permitiría que el sector privado adopte el sistema de manera voluntaria.
Ambas iniciativas buscan disminuir los tiempos de traslado, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, además de mejorar la productividad y facilitar la conciliación entre las actividades laborales y familiares.
Los proyectos también contemplan que la aplicación de horarios escalonados no implique reducción de salarios, prestaciones ni derechos laborales adquiridos.
Ahora las dos propuestas deberán ser estudiadas por las comisiones legislativas correspondientes. El análisis determinará su viabilidad, mecanismos de aplicación y posibles modificaciones antes de avanzar hacia una eventual aprobación.