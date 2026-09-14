 Congreso evalúa horarios escalonados para reducir tráfico pico
Nacionales

Congreso analiza iniciativas de horarios escalonados para enfrentar el tráfico de las horas pico

Propone escalonar horarios laborales para descongestionar las calles de Guatemala.

Compartir:
Congreso analiza horarios escalonados para reducir el tráfico en Guatemala., Redes sociales.
Congreso analiza horarios escalonados para reducir el tráfico en Guatemala. / FOTO: Redes sociales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El congestionamiento vehicular que diariamente complica el desplazamiento de miles de guatemaltecos podría enfrentarse con una medida distinta a la ampliación de carreteras: modificar la forma en que se distribuyen los horarios de ingreso y salida de los trabajadores.

El Congreso de la República conoció dos iniciativas de ley que buscan implementar horarios escalonados para reducir la concentración de vehículos durante las horas de mayor demanda. Se trata de los proyectos 6791 y 6842, que persiguen un objetivo similar, aunque mediante mecanismos diferentes.

La iniciativa 6791 plantea crear un sistema de coordinación entre instituciones para identificar los sectores con mayor congestión y establecer, con base en criterios técnicos, franjas específicas para el ingreso y salida de trabajadores del sector público. La propuesta contempla la participación de entidades como los ministerios de Gobernación y Trabajo, municipalidades y otras instituciones relacionadas con la movilidad.

El proyecto fue trasladado a la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, que deberá analizar su contenido antes de emitir un dictamen.

Horarios diferenciados para trabajadores del sector público

Por su parte, la iniciativa 6842 propone una aplicación más definida de los horarios diferenciados. El proyecto contempla tres horas de ingreso para trabajadores del sector público: 6:30, 8:00 y 9:00 de la mañana. La distribución dependería de las características y necesidades de cada institución, mientras que los horarios de salida estarían sujetos al régimen laboral correspondiente.

Esta propuesta establece que la Vicepresidencia de la República coordine la distribución de las franjas horarias en las dependencias del Organismo Ejecutivo. Además, permitiría que el sector privado adopte el sistema de manera voluntaria.

Ambas iniciativas buscan disminuir los tiempos de traslado, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, además de mejorar la productividad y facilitar la conciliación entre las actividades laborales y familiares.

Los proyectos también contemplan que la aplicación de horarios escalonados no implique reducción de salarios, prestaciones ni derechos laborales adquiridos.

Ahora las dos propuestas deberán ser estudiadas por las comisiones legislativas correspondientes. El análisis determinará su viabilidad, mecanismos de aplicación y posibles modificaciones antes de avanzar hacia una eventual aprobación.

En Portada

¿Dónde encender antorchas? Estos son los puntos habilitados en la capitalt
Nacionales

¿Dónde encender antorchas? Estos son los puntos habilitados en la capital

07:14 AM, Sep 14
Accidente durante actividad de antorcha deja dos menores fallecidos en Suchitepéquezt
Nacionales

Accidente durante actividad de antorcha deja dos menores fallecidos en Suchitepéquez

07:51 AM, Sep 14
Congreso analiza iniciativas de horarios escalonados para enfrentar el tráfico de las horas picot
Nacionales

Congreso analiza iniciativas de horarios escalonados para enfrentar el tráfico de las horas pico

08:06 AM, Sep 14
Motorista fallece tras impactar contra baranda de puente en Villa Nuevat
Nacionales

Motorista fallece tras impactar contra baranda de puente en Villa Nueva

06:25 AM, Sep 14
Revelan la causa de muerte de Hayden Panettiere t
Farándula

Revelan la causa de muerte de Hayden Panettiere

07:45 AM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga NacionalEE.UU.Estados UnidosSeguridadCiudad de GuatemalaComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar