 El Niño amenaza un lago que comparten Guatemala y El Salvador y es base de la pesca y agro
Nacionales

El Niño amenaza un lago que comparten Guatemala y El Salvador y es base de la pesca y agro

Pescadores de la zona mantienen las esperanzas que al final de la época lluviosa se registren más precipitaciones, aunque los pronósticos señalan lo contrario.

Compartir:
Un hombre a bordo de una lancha recorre un tramo del Lago de Güija, en Metapán (El Salvador)., EFE
Un hombre a bordo de una lancha recorre un tramo del Lago de Güija, en Metapán (El Salvador). / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El fenómeno El Niño amenaza el lago Güija, que comparten El Salvador y Guatemala, haciendo peligrar el sustento de las comunidades cercanas que viven de la pesca y la agricultura, y que tienen sus esperanzas centradas en que llueva antes de que finalice noviembre.

El 74 % de los 45 kilómetros cuadrados de superficie del lago se encuentran en El Salvador, en el municipio de Metapán del departamento de Santa Ana y a 125 kilómetros de la capital salvadoreña, y el restante 26 % en Guatemala.

En lo que va del invierno salvadoreño, que comienza en mayo y finaliza en noviembre, el lago Güija "no alcanzó a subir lo habitual", comentaron a EFE habitantes de comunidades cercanas y pescadores, que temen que para el verano el cuerpo de agua disminuya aún más, algo que, aseguraron, no se ha visto antes.

El lago forma parte del Área Natural Protegida San Diego-San Felipe Las Barras, declarado sitio Ramsar en 2010, y se conecta con la cuenta del Río Lempa, el más largo de Centroamérica con una longitud de 422 kilómetros y utilizado principalmente para el riego de cultivos agrícolas y la generación de energía eléctrica.

Esperanza de lluvias al final de la época

Pescadores de la zona mantienen las esperanzas que al final de la época lluviosa se registren más precipitaciones, aunque los pronósticos señalan lo contrario, para que se eleve el nivel del agua del lago y permita que en el verano se mantenga.

Al no alcanzar el nivel de agua, existe la posibilidad que para el verano la cantidad de peces en el lago también disminuya, lo que afectaría a las familias que dependen económicamente de la pesca.

"Para el verano el pescado ya está reproducido, pero como no ha llovido lo suficiente es probable que no haya pescado como no se reprodujo, por eso pensamos que va a estar peor la cosa", afirmó un pescador que pidió no ser identificado.

En este lago se reproducen peces tilapia y en buena parte de su cuerpo de agua pescadores han instalado pequeñas parcelas de criaderos para conservar la reproducción de las especies.

También es el hábitat idóneo para diferentes aves, así como numerosos lagartos y serpientes, como boas y víboras.

El agricultor Marlon López comentó a EFE que en la zona del lago Güija "pasó un mes y quince días sin caer una sola gota de agua", en referencia a la lluvia, y apuntó que aunque en las últimas semanas se han registrado algunas precipitaciones, "no ha sido lo suficiente para llenar el lago".

Lago que abastece de agua a comunidades

En muchas zonas de El Salvador, como en el lago Güija, no hay agua potable y las personas que viven alrededor de estos cuerpos de agua "se ven la necesidad de ocupar esa agua" para cubrir sus necesidades, explicó a EFE el biólogo Rubén Sorto.

Lo anterior, indicó el experto, también provoca que los cuerpos de agua, como Güija, pierdan niveles del líquido que vuelven a su normalidad con las lluvias, pero "si no llueve, como en nuestro caso, no hay manera de llegar al nivel óptimo".

A esto también se agrega la amenaza de contaminación de este lago, a causa de la explotación minera de la empresa Gold Corp (canadiense), en el municipio de Asunción Mita, en Guatemala.

El proyecto de la mina de oro Cerro Blanco se ubica a 17,9 kilómetros del lago, cerca de la frontera con El Salvador, en alerta roja por la sequía generada por el fenómeno El Niño, decretada el pasado 25 de agosto por la Dirección de Protección Civil.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

En Portada

¿Dónde encender antorchas? Estos son los puntos habilitados en la capitalt
Nacionales

¿Dónde encender antorchas? Estos son los puntos habilitados en la capital

07:14 AM, Sep 14
Accidente durante actividad de antorcha deja dos menores fallecidos en Suchitepéquezt
Nacionales

Accidente durante actividad de antorcha deja dos menores fallecidos en Suchitepéquez

07:51 AM, Sep 14
Congreso analiza iniciativas de horarios escalonados para enfrentar el tráfico de las horas picot
Nacionales

Congreso analiza iniciativas de horarios escalonados para enfrentar el tráfico de las horas pico

08:06 AM, Sep 14
Motorista fallece tras impactar contra baranda de puente en Villa Nuevat
Nacionales

Motorista fallece tras impactar contra baranda de puente en Villa Nueva

06:25 AM, Sep 14
Revelan la causa de muerte de Hayden Panettiere t
Farándula

Revelan la causa de muerte de Hayden Panettiere

07:45 AM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga NacionalEE.UU.Estados UnidosSeguridadCiudad de GuatemalaComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar