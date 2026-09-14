Desplome de sillas voladoras en feria deja niños heridos

Videos que circulan en redes sociales muestran los momentos de desesperación que se vivieron después de que un juego mecánico conocido como "sillas voladoras" se desplomara en una feria de El Callao, estado Bolívar, Venezuela. El accidente dejó al menos siete menores heridos.
El incidente ocurrió alrededor de las 22:20 horas del sábado 12 de septiembre de 2026, cuando la atracción se encontraba en funcionamiento y varios niños ocupaban los asientos. Parte de la estructura cedió y terminó sobre el suelo, provocando que los menores quedaran atrapados entre los componentes del juego.
Las grabaciones difundidas después del accidente muestran a decenas de personas corriendo hacia la atracción para intentar auxiliar a las víctimas. Algunos asistentes utilizaron sus propias manos para levantar partes de la estructura y liberar a los niños que permanecían debajo.
Momentos después llegaron los cuerpos de socorro, que brindaron atención a los afectados y coordinaron su traslado hacia centros asistenciales. Entre los establecimientos que recibieron a algunos de los menores se encuentra el Hospital Juan Germán Roscio.
Los primeros reportes apuntaron a que las víctimas presentaban cortes y golpes, aunque las autoridades no habían establecido inicialmente la gravedad de todas las lesiones.
Investigan las causas del desplome
Tras el accidente, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el colapso de la atracción. Entre las hipótesis preliminares se encuentra una posible falla en uno de los ejes de la estructura principal, lo que habría ocasionado el desprendimiento del mecanismo que sostenía los asientos.
La feria fue clausurada mientras se realizan las inspecciones correspondientes y se verifica si el juego cumplía con las condiciones de seguridad necesarias para operar.
Las autoridades también deberán establecer las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento y funcionamiento de la atracción, así como determinar si se incumplieron protocolos de seguridad.
Mientras avanzan las investigaciones, el lugar permanecerá cerrado y los menores continúan bajo atención médica tras el accidente que convirtió una noche de diversión en una emergencia.