Presidente Bernardo Arévalo envía un mensaje a la nación

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, aseguró este domingo, 13 de septiembre de 2026, que su gobierno no se ha quedado de brazos cruzados por la crisis del alto costo de los combustibles y propuso medidas que fueron aprobadas por el Congreso. Sin embargo, señaló que hay "un diputado que ha obstaculizado la entrada en vigencia de la ley ya aprobada, retrasando la reducción de precios y obligando a que miles de guatemaltecos sigamos pagando altos montos".
El mandatario aseguró que, desde el Ejecutivo "hemos propuesto soluciones que funcionen de manera rápida y efectiva. El Congreso de la República ha deliberado sobre ello y vemos con satisfacción que se aprobó la ley para precios máximos al consumidor".
Arévalo agregó que "el gobierno ha dispuesto recursos para establecer un precio máximo de Q39 para el diésel y Q41 para las gasolinas regular y superior". "Como lo determinó el Congreso, los precios son comparables o incluso menores que en los países vecinos".
El gobernante consideró que esta medida "dará estabilidad al consumidor y al mercado, ya que, aunque suba el precio internacional, el mecanismo permitirá que los consumidores no paguen más allá de esta suma".
Arévalo acusa a opositores del retraso
El jefe del Organismo Ejecutivo señaló a la oposición como responsable de que los precios de los combustibles sigan siendo altos, a considerar que hay operadores políticos que se aprovechan de la situación.
Esta semana también vimos que hay políticos que quieren aprovecharse del dolor de las familias, como un diputado que ha obstaculizado la entrada en vigencia de la ley ya aprobada, retrasando la reducción de precios y obligando a que miles de guatemaltecos sigamos pagando altos montos", precisó Arévalo.
Arévalo aseguró que desde el gobierno han "visto a otros actores aprovecharse del malestar ciudadano para provocar bloqueos y acciones violentas que, lejos de ser manifestaciones pacíficas, buscan sembrar el caos y el desorden".
Denuncia participación del crimen organizado en bloqueos
El mandatario ejemplifico con un caso ocurrido en Río Hondo, Zacapa, donde señaló a políticos locales de haberse "coludido con actores del narcotráfico para pagarle a los participantes en los bloqueos".
El presidente citó otros lugares en donde "actores políticos y pandilleros, y en unos casos crimen organizado, se han asociado para montar los bloqueos".
Los intereses electorales espurios de unos y los intereses criminales de los otros convergen en estos casos para intentar desestabilizar al país", aseguró el mandatario.
Subraya causas del alto costo de los combustibles
Al iniciar su discurso, el mandatario se dirigió al pueblo de Guatemala de la siguiente manera: "Les hablo hoy de un tema que golpea todos los días el bolsillo de nuestras familias: el precio de los combustibles".
Seguidamente, Arévalo destacó que "el mundo está enfrentando una crisis energética desde hace meses; el conflicto en Oriente Medio ha generado una situación calificada como la más grave de la historia reciente para los mercados de combustible".