 Portugal remonta y se lleva tres puntos ante Noruega
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Portugal remonta y se lleva tres puntos ante Noruega

Pese a comenzar abajo en el marcador, la selección lusitana remontó en el Estadio do Dragao gracias a los goles de Joao Cancelo y Gonçalo Ramos.

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Partido entre Portugal y Noruega por la UEFA Nations League - EFE
Partido entre Portugal y Noruega por la UEFA Nations League / FOTO: Agencia EFE
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Portugal remontó en el Estádio do Dragão y se impuso 2-1 a Noruega en la cuarta jornada de la Liga de Naciones. La selección lusitana empezó por detrás, encajó un golazo del central Kristoffer Ajer y reaccionó con tantos de João Cancelo y Gonçalo Ramos para sumar su cuarto triunfo seguido en el grupo.

El duelo se abrió en la primera mitad con un disparo lejano de Ajer, asistido por Martin Ødegaard, que se coló sin remedio para Diogo Costa. El tanto noruego, nacido de una acción a balón parado, silenció por un instante al Dragão y confirmó que la visita no venía solo a resistir. Dos minutos después, la respuesta llegó del mismo modo espectacular: Nuno Mendes alargó un saque de banda, la pelota quedó a la entrada del área y Cancelo la clavó con la derecha en la escuadra de Egil Selvik. El empate al descanso dejó el partido abierto y el estadio de nuevo de pie.

Portugal remontó y ganó en la recta final del partido

En la reanudación, Portugal apretó con más posesión y más llegada por las bandas. Erling Haaland buscó el segundo para los suyos, pero la defensa lusa cerró los espacios y Diogo Costa sostuvo la portería cuando hizo falta. La ventaja definitiva la firmó Gonçalo Ramos, que aprovechó un rechace dentro del área para definir con frialdad y colocar el 2-1.

Noruega empujó en el tramo final, pero no encontró el camino del empate, incluso cuando los portuguess jugaron con un jugador menos los minutos finales por la roja a Conceiçao. El resultado cerró la revancha del 2-1 de Oslo y dejó a la campeona vigente con paso firme en casa.

Con este triunfo, Portugal alcanza los doce puntos y se mantiene líder en solitario del grupo, con margen holgado sobre el resto. Noruega se queda en tres, en la pelea por el segundo puesto junto a Dinamarca y Gales, que también llegaban a esta jornada con tres puntos. La selección de Jorge Jesus, otra vez eficaz sin depender de un solo nombre, convierte el Dragão en el escenario de una remontada que refuerza su candidatura a repetir el título.

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Carteles de apoyo a Cristiano Ronaldo en el Estadio Do Dragao - Agencia EFE

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