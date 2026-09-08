Lamine Yamal va por su tercer Trofeo Kopa

Lamine Yamal vuelve a estar en carrera por el Trofeo Kopa y buscará hacer historia una vez más. El delantero del Barcelona encabeza, junto a su compañero Pau Cubarsí y el marfileño Yan Diomandé, la lista de 10 nominados al premio que reconoce al mejor jugador joven del mundo. El ganador de la edición 2026 se conocerá el próximo 26 de octubre durante la ceremonia del Balón de Oro, que se celebrará en Londres.
Entre los candidatos también aparecen nombres como Éli Junior Kroupi, Warren Zaïre-Emery, Lennart Karl, Ibrahim Maza, Kerim Alajbegović, Ayyoub Bouaddi y Johan Manzambi. Sin embargo, Yamal y Cubarsí parten con una ventaja importante después de una temporada en la que ambos tuvieron un papel destacado con el Barcelona y, además, fueron protagonistas con España en la conquista del Mundial.
Lamine Yamal y Pau Cubarsí son los grandes favoritos
Para Lamine Yamal, esta nominación representa la posibilidad de ampliar todavía más su impresionante palmarés a una edad temprana. El atacante ya conquistó el Trofeo Kopa en 2024 y 2025, convirtiéndose en el primer futbolista que consigue este reconocimiento en más de una ocasión. Ahora, el joven español tiene la oportunidad de levantarlo por tercera vez consecutiva y consolidarse como el gran referente de su generación.
No obstante, el camino hacia un nuevo triunfo no será sencillo. Pau Cubarsí también llega como uno de los grandes aspirantes después de su crecimiento en el Barcelona y su consagración con la selección española. La disputa entre los dos compañeros promete ser uno de los grandes atractivos de la gala, aunque Yamal parte con la posibilidad de volver a hacer historia y sumar un tercer Trofeo Kopa a sus vitrinas.