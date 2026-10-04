 Barcelona Femenino vuelve a golear al Madrid en el Clásico
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El Barcelona Femenino vuelve a golear al Real Madrid en el Clásico

Con Claudia Pina como figura, el Barça Femenino se impuso 7-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou.

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Celebración del Barça Femenino en el Clásico - EFE
Celebración del Barça Femenino en el Clásico / FOTO: Agencia EFE
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El FC Barcelona volvió a imponer su jerarquía en el Clásico femenino con una exhibición de 7-0 ante el Real Madrid, este domingo 4 de octubre de 2026, en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la sexta jornada de la Liga F. El partido quedó sentenciado en la primera mitad, en la que las azulgranas se fueron al descanso con una manita, y el segundo tiempo solo sirvió para ampliar una ventaja que el conjunto blanco no logró recortar en ningún momento.

La gran protagonista fue Clàudia Pina, autora de un póker en los minutos 4, 28, 32 y 45. El tercero lo firmó tras una asistencia de Patri Guijarro y el cuarto, ya en el descuento del primer tiempo, con pase de Ewa Pajor. Caroline Graham Hansen amplió la cuenta en el 33, también con asistencia de la polaca, y Pajor devolvió el favor en el 55 para el 6-0, esta vez a partir de un centro de Graham Hansen. El séptimo llegó en el 88 con un disparo lejano de Sydney Schertenleib, asistida de nuevo por Guijarro. El Madrid apenas inquietó la portería de Cata Coll y terminó el choque sin anotar.

Goleada de escándalo del Barcelona Femenino

El resultado ensancha un dominio histórico que ya era abrumador. Antes de este duelo, ambos equipos se habían medido en 27 partidos oficiales —incluidos dos de la temporada 2019-20, cuando el Madrid aún competía como CD Tacón— con 26 victorias azulgranas, una sola derrota blanca y un balance de 107 goles a favor del Barcelona por 13 en contra. Con el 7-0 de hoy, el saldo pasa a 28 encuentros, 27 triunfos culés y 114 tantos por 13. La única victoria madridista data del 23 de marzo de 2025 (1-3), un resultado rodeado de polémica arbitral. La temporada anterior el Barça ya había encadenado goleadas, entre ellas un 6-0 en la vuelta de los cuartos de la Champions, disputada en abril de 2026.

Ese 6-0 era, hasta hoy, la mayor diferencia registrada entre ambos con la denominación de Real Madrid. El 7-0 del Camp Nou la supera y se convierte en la goleada más abultada del Clásico bajo ese nombre. Si se incorporan los duelos previos a la refundación del club blanco, el listón sigue estando en el 9-1 de la Liga de 2019-20 y en el 0-6 de aquella misma campaña, ambos ante el CD Tacón.

Por detrás quedan varios 5-0 y 0-5 —entre ellos el de marzo de 2022, con doblete de Alexia Putellas, y el de la temporada 2023-24 en el Olímpic—, además de los 4-0 de Liga, Supercopa y Copa de la Reina. El marcador de este domingo no solo reafirma la superioridad azulgrana: coloca al 7-0 entre las páginas más desequilibradas de toda la rivalidad.

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Claudia Pina, delantera del FC Barcelona Femenino - Agencia EFE

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