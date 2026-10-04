 Messi se despide de Argentina como dueño de varios récords
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Messi se despide de Argentina como dueño de una colección de récords

A falta de su partido de despedida, el astro rosarino acumula 207 encuentros, 125 goles y 68 asistencias.

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Lionel Messi, seleccionado de Argentina
Lionel Messi, seleccionado de Argentina / FOTO: @Argentina
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Máximo goleador, futbolista con más partidos y dueño de buena parte de los principales registros de Argentina: Lionel Messi cierra este martes más de dos décadas con la "Albiceleste" con una colección de récords que se extiende también a las Copas del Mundo, la Copa América y las eliminatorias sudamericanas.

A falta de su partido de despedida -este martes ante Benín en Buenos Aires- el astro rosarino acumula 207 encuentros, 125 goles y 68 asistencias desde aquel accidentado debut ante Hungría en agosto de 2005, cuando fue expulsado apenas unos segundos después de ingresar al campo.

Ningún futbolista vistió tantas veces la camiseta de la selección argentina ni convirtió tantos goles. Messi aventaja ampliamente en la tabla de goleadores a Gabriel Batistuta, segundo con 54, y triplica a Sergio 'Kun' Agüero, tercero con 41.

En 2026, además, el delantero de 39 años del Inter Miami se convirtió, además, en el futbolista más veterano en marcar un gol con la selección argentina, superando al legendario Ángel Labruna.

Su huella excede, sin embargo, las estadísticas de la Albiceleste y alcanza algunos de los principales registros históricos del fútbol de selecciones.

Lionel Messi llega a Argentina para su despedida de la Selección

No está previsto que Messi participe en duelo ante Burkina Faso, pero podría viajar a Buenos Aires para acompañar al plantel.

El hombre récord de las Copas del Mundo

Messi tuvo minutos en seis Copas del Mundo, desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026, una cifra que comparte con el portugués Cristiano Ronaldo.

Nadie, en cambio, jugó tantos partidos mundialistas como el argentino, que acumuló 34 y superó los 27 de Ronaldo y los 25 del alemán Lothar Matthäus.

También encabeza la clasificación histórica de victorias en la competición, con 23, seis más que el francés Kylian Mbappé y el alemán Miroslav Klose.

Su última participación le permitió, además, elevar su cuenta goleadora en Copas del Mundo hasta 21 tantos, ocho de ellos en esa edición, y terminar su carrera como segundo máximo artillero de la historia del torneo, solo por detrás de Mbappé.

Durante ese campeonato estableció también otra marca al encadenar nueve encuentros mundialistas marcando, una racha iniciada en los octavos de final de Catar 2022 y que se extendió hasta los octavos de 2026, con trece tantos en ese período.

El '10' es también el único futbolista que repartió asistencias en cinco Copas del Mundo y el único que logró marcar en la competición durante su adolescencia, su veintena y su treintena.

Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina: “Me vacié”

“Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió el capitán de la ‘Albiceleste’ en su carta de despedida.

Dueño de la Copa América

La Copa América constituye otro territorio dominado estadísticamente por Messi, que disputó siete ediciones entre Venezuela 2007 y Estados Unidos 2024.

Sus 39 encuentros lo convierten en el futbolista con más presencias en la historia del torneo, por delante del chileno Sergio Livingstone, que jugó 34, y del brasileño Zizinho, con 33.

Messi acumuló además 25 victorias y 18 asistencias en la competición y convirtió catorce goles, cifra que lo coloca entre los principales artilleros históricos del certamen.

El rosarino disputó cinco finales: después de perder las de 2007, 2015 y 2016, levantó el trofeo en 2021 en el Maracaná de Río de Janeiro y volvió a hacerlo tres años después en Estados Unidos.

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Lionel Messi, seleccionado de Argentina - EFE

*Información EFE.

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