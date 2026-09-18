 Cristiano encabeza la primera convocatoria de Jorge Jesus
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Cristiano encabeza la primera convocatoria de Jorge Jesus

El técnico de la Selección de Portugal reconoció que Cristiano Ronaldo tiene “un estatus diferente” a los demás.

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Cristiano Ronaldo anotó un triplete ante España en 2018 - EFE
Cristiano Ronaldo anotó un triplete ante España en 2018 / FOTO: Agencia EFE
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Cristiano Ronaldo sigue siendo un fijo en la selección de Portugal, y este viernes encabeza la primera convocatoria elaborada por el nuevo seleccionador, Jorge Jesus, para la fase de grupos de la Liga de las Naciones.

En una rueda de prensa en el complejo Ciudad de Fútbol en Oeiras, en las afueras de Lisboa, Jesus -quien sustituyó en julio pasado al español Roberto Martínez- reconoció que Cristiano tiene "un estatus diferente" a los demás, pero aseguró que "lo que importa es su rendimiento. El pasado no cuenta".

"’Cris’ es un jugador como cualquier otro. Si rinde, juega; si no, no juega", afirmó.

"¿Tiene un estatus diferente? Sí. Su trayectoria es diferente, tiene cinco Balones de Oro. ¿Pero influye eso en mis decisiones? No. No influye en nada. Cero. Pero que (Cristiano) es diferente de los demás, eso sí", añadió.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, ha puesto en duda su continuidad en la selección tras el Mundial de 2026, pero Jesus, que la temporada pasada coincidió con el delantero en el Al Nassr saudí, señaló que no fue necesario hablar de ello con el exjugador del Real Madrid.

"Él conoce mis ideas, yo conozco las suyas", comentó.

Cristiano Ronaldo anota y se acerca a los mil goles en su carrera

El Al Nassr venció al Abha en Riad y llegó a 15 puntos para un triple empate en la lucha del liderato de la Saudi Pro League.

Ronaldo y Jesus ya han trabajado juntos 

Cristiano es uno de los 13 jugadores de la lista de 25 que ya han trabajado con Jorge Jesus, quien afirmó que ha aprovechado esa familiaridad para empezar a forjar la identidad de la nueva selección.

Su grupo de elegidos no difiere mucho del de su predecesor, Roberto Martínez, aunque el técnico ha asegurado tener una idea "completamente diferente" a la del español y ha prometido algunos cambios, pero sin "sorprender a nadie".

Portugal comenzará la defensa de su título de la Liga de las Naciones el próximo 24 de septiembre contra Gales en el Estadio José Alvalade de Lisboa, y el día 27 se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland a domicilio.

La selección lusa continuará en territorio nórdico para enfrentarse a Dinamarca el 1 de octubre, y volverá a medirse a los noruegos el 4 en el Estadio do Dragão, en Oporto.

El último baile de Cristiano Ronaldo podría estar cada vez más cerca

El adiós de Cristiano Ronaldo comienza a tomar forma: el portugués reconoció que este podría ser su último año y reveló que ya tiene planeado su futuro lejos del futbol.

Convocados:

  • Porteros: Diogo Costa (Oporto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica).
  • Defensas: Gonçalo Inácio (Sporting), João Cancelo (Barcelona/ESP), Diogo Dalot (Manchester United/ING), Nuno Tavares (Lazio/ITA), Nuno Mendes (PSG/FRA), Renato Veiga (Villarreal/ESP), Rúben Dias (Manchester City/ING), Tomás Araújo (Benfica).
  • Centrocampistas: Bruno Fernandes (Manchester United/ING), João Palhinha (Benfica), João Neves (PSG/FRA), Rúben Neves (Al Hilal/KSA), Vitinha (PSG/FRA), Bernardo Silva (Real Madrid/ESP).
  • Delanteros: Fábio Silva (Borussia Dortmund/GER), Francisco Trincão (Al Ahli/KSA), Francisco Conceição (Juventus/ITA), Gonçalo Ramos (Milan/ITA), João Félix (Al Nassr/KSA), Pedro Neto (Chelsea/ING), Rafael Leão (Galatasaray/TUR) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr/KSA).
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Convocan a Cristiano Ronaldo en Portugal - @selecaoportugal

*Información EFE.

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