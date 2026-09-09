Cristiano Ronaldo anota y se acerca a los mil goles

Cristiano Ronaldo marcó el gol 979 de su carrera con un potente cabezazo en el minuto 22 y el Al Nassr se impuso por 2-1 al Abha en Riad, sumando 15 puntos (cinco victorias y una derrota) y empatando en lo alto de la tabla con Al-Hilal y Al-Qadsiah. El equipo del portugués es segundo lugar por la diferencia de goles.
El futbolista portugués abrió el marcador tras un córner botado por Ângelo: se elevó en el área, cabeceó con fuerza hacia el segundo palo y batió a Donovan Léon. Era el 1-0 al descanso.
En la segunda parte, Abdullah Al-Hamdan amplió la ventaja en el 58’ aprovechando una sobra o rebote dentro del área. El Abha reaccionó con un gol de Nabil Fekir en el 75’ (falta directa que superó a Bento). El Al Nassr controló el final y aseguró los tres puntos ante su afición.
El equipo de Ange Postecoglou (con varias ausencias: João Félix suspendido, Kingsley Coman lesionado y rotaciones) dominó con claridad, pero sufrió más de lo esperado ante el colista (Abha, recién ascendido, con un punto). Ronaldo tuvo más ocasiones y no logró el doblete.
El Al Nassr recupera el pulso tras la derrota ante el Al-Ittihad y sigue en la pelea por el liderato. Ronaldo se queda a 21 goles de los mil en su carrera.
Ronaldo a 21 goles de los mil
La cifra ya pone el objetivo de los 1,000 prácticamente en la puerta. A CR7 le faltan 21 anotaciones para alcanzar una marca que durante años parecía reservada para los libros de fantasía del futbol.
A sus 41 años, Ronaldo continúa siendo protagonista con Al Nassr y demuestra que todavía tiene pólvora para seguir alimentando una estadística que ha construido durante más de dos décadas.
La siguiente presentación de Cristiano Ronaldo será este sábado 12 de septiembre cuando a las 12:00 horas de Guatemala juegue ante Al Khaleej Club en condición de visitante.