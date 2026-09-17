Guatemala conquistó el oro de los Juegos del Codicader 2026

Los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos 2026, organizados por el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader), dejaron para Guatemala un total de 189 metales, de los cuales, 54 fueron de oro, 60 de plata y 75 de bronce, la disciplina del futbol 11 masculino escribió su nombre con letras de oro al ganar el primer lugar, y todo ello gracias al Gethsemane College de Teculután, Zacapa, institución que terminó convirtiéndose en la base del equipo que subió al podio en Honduras.
El equipo escolar del Gethsemane College avanzó en el proceso de los Juegos Deportivos Escolares hasta convertirse en representante del departamento de Zacapa, donde más adelante destacaría hasta convertirse campeón de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, un evento organizado por la Dirección General de Educación Física (Digef) y realizado en el departamento de Retalhuleu durante el mes de mayo del presente año.
En la final de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, el Gethsemane College, representante del departamento de Zacapa, se midió al Liceo Mixto San Juan de Amatitlán, representativo de Guatemala, y con marcador de 3-0 se consagró campeón nacional. El podio quedó así:
- Oro: Zacapa (Gethsemane College)
- Plata Guatemala Sur
- Bronce: Quiché
Ese triunfo, el cual había tenido varias etapas desde una competencia municipal, pasando por lo departamental hasta llegar a lo nacional, llevó al Gethsemane College a representar a Guatemala en Honduras, en la competencia internacional más importante a nivel estudiantil.
Honduras, la tierra que vio brillar a una camada de teculutecos
Los XXII Juegos Deportivos Centroamericanos Escolares de Secundaria Codicader 2026 tuvieron como sede a Tegucigalpa, Honduras, y Guatemala llegó con una delegación estudiantil de gran tamaño, y el futbol 11 masculino terminó siendo uno de los grandes protagonistas.
Tras la primera fase de competencia, Guatemala, representada por el Gethsemane College, se midió a El Salvador en la etapa de semifinales, y tras un duelo muy parejo, el marcador terminó empatado, por lo que fue necesaria la definición desde el punto penal, donde los futbolistas nacionales fueron más certeros y se llevaron el boleto a la final.
Para el partido que definía al campeón, no había mejor escenario que medirse ante los anfitriones, Honduras. En la previa, se marcaba como un papel dificultoso para los teculutecos ya que la presión del público sería importante para los de casa.
Y así como en semifinales, Guatemala nuevamente empataba en tiempo reglamentario y debía ir a la llamada "ruleta rusa", donde los chapines no defraudaron y se impusieron 4-3 a los hondureños contra todos los pronósticos.
De esta forma, Guatemala lograba el título centroamericano de los Juegos del Codicader 2026 en Tegucigalpa, Honduras, y obtuvieron su pase para los Juegos del Caribe.
Fue un camino largo, lleno de dificultades, con altibajos en el proceso, pero la disciplina, el orden táctico, la destreza de los jugadores del Gethsemane College terminó por darle a Guatemala una alegría de oro, y los estudiantes juveniles fueron recibidos como héroes en Teculután tras su brillante y excepcional papel en Honduras.