Unión Europea desmiente a juez Orellana

Este jueves 17 de septiembre, el juez Fredy Orellana a través de un comunicado, anunció que el Consejo de la Unión Europea levantó las medidas restrictivas impuestas con anterioridad en su contra; sin embargo, la Unión Europea respondió de inmediato que las medidas continúan vigentes.
Según Orellana, el pasado 9 de enero de 2026, la Unión Europea levantó las medidas restrictivas, por medio de la Decisión (PESC) 2026/88.
"Tal Decisión fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de enero del año en curso y entró en vigencia al día siguiente. Por lo que, desde el 13 de enero del 2026 no existe ningún tipo de sanción, limitación de derechos o medida restrictiva en mi contra en el territorio de la Unión Europea.", indicó Orellana en un comunicado.
Posteriormente la Delegación de la Unión Europea en Guatemala informó que continúan vigentes las sanciones impuestas a ocho personas y una entidad guatemaltecas.
Agregó que los nombres de las personas y de la entidad cuyas sanciones se mantienen vigentes pueden consultarse en el texto consolidado de la Decisión PESC 2024/254 del Consejo de la Unión Europea.
Sanciones
En febrero de 2024, el Consejo de la Unión Europea decidió imponer medidas restrictivas contra cinco personas que habrían cometido acciones para socavar la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala.
En el listado de personas sancionadas se incluye a la ex fiscal general, Consuelo Porras, y otros extres funcionarios del Ministerio Público (MP): el secretario general, Ángel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y la fiscal Leonor Morales. También figura el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.
En su momento, Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, indicó que los referidos guatemaltecos están sujetos a una congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la UE se les prohíbe poner fondos a su disposición. Además, se les aplica una restricción de viaje que les impide entrar o transitar por territorios de la UE.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*