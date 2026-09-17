 Lamine Yamal: “La gente es indirectamente racista”
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Lamine Yamal: “La gente es indirectamente racista, pero quizás no se da cuenta”

“Hay muchos comentarios o miradas que son racistas”, aseguró el jugador del Barcelona durante entrevista al programa “Universo Valdano”.

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Lamine Yamal, jugador del Barcelona
Lamine Yamal, jugador del Barcelona / FOTO: EFE
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El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, ha reconocido que "mil veces" ha sufrido racismo, si bien ha considerado que a veces la gente es "indirectamente racista" y "sin darse cuenta", aunque ha remarcado que "lo que está mal nunca se puede asumir".

"Mil veces (he sentido el racismo). La gente indirectamente es racista contigo, aunque no se da cuenta. Hay muchos comentarios o miradas que son racistas y no se dan cuenta", ha expuesto el internacional español en un extracto de la entrevista al programa 'Universo Valdano', que se emitirá este viernes, publicado en las redes sociales.

Yamal: "Que me llamen negro no me va a molestar"

Lamine Yamal se ha referido a sus orígenes en el barrio de Rocafonda de Mataró como factor explicativo de cómo recibe él estas actitudes: "He salido de un sitio donde, no es que esté asumido porque lo que está mal nunca se puede asumir, pero que no te molesta (que suceda)".

Y ha puesto un ejemplo reciente que él vivió en el Santiago Bernabéu: "El video que salió que nos decían de todo a mí y a Raphinha, y la gente se sorprendió de mi reacción. Que alguien me llame negro no me va a molestar en nada, si soy negro. Otra cosa es que esté mal, porque él lo dice para ofenderme, pero si estoy jugando un partido y él ha pagado una entrada para verme, no me voy a enfadar porque me hayan faltado al respeto".

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Lamine Yamal, jugador del Barcelona - EFE

Los casos más sonados en el futbol por racismo

Los casos más sonados de racismo en el futbol, principalmente en España y Europa, incluyen episodios históricos y recientes que generaron gran repercusión mediática, sanciones o cambios en protocolos.

Aquí un resumen de los más destacados, basado en reportes de medios deportivos:

  • Iñaki Williams (Athletic Club, 2020): Insultos racistas en el campo del Espanyol (Cornellà). Fue el primer caso que abrió una causa judicial por odio en el fútbol profesional español.
  • Mouctar Diakhaby vs. Juan Cala (Cádiz-Valencia, 2021): Diakhaby denunció que Cala le dijo "negro de mierda" durante una discusión. El caso generó gran polémica (finalmente archivado respecto a Cala).
  • Vinícius Júnior (Real Madrid, múltiples episodios desde 2021): Es el caso más mediático y reiterado de los últimos años.
El racismo y la islamofobia aumentaron durante el Mundial 2026

Un informe registró más de 40 mil mensajes de odio durante el Mundial. Lamine Yamal fue la principal víctima de ataques racistas e islamófobos durante el torneo.

*Información EFE y Grok. 

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