Hallan Q2 millones durante operativo contra Mara Salvatrucha

Las fuerzas de seguridad reportaron este jueves, 17 de septiembre, el decomiso de una fuerte suma de dinero durante un operativo implementado en seguimiento de investigaciones relacionadas con temas de narcotráfico, sicariato y cobro de extorsiones, hechos delictivos atribuidos a la Mara Salvatrucha.
Los agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) implementaron una serie de allanamientos en inmuebles ubicados en las avenidas Centro América y Elena, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
La institución de seguridad informó que, durante el desarrollo de estas diligencias, se reportó preliminarmente la localización de aproximadamente dos millones de quetzales en efectivo. Parte de estos fondos estaban almacenados en un compartimento oculto que fue encontrado en una de las propiedades que están siendo inspeccionadas.
Asimismo, se dio a conocer que, hasta el momento, han sido decomisadas cinco armas de fuego de diferentes calibres, municiones y droga.
Las acciones continúan en desarrollo, por lo que las autoridades señalaron que más adelante actualizarán la información sobre los resultados.
Combate a las pandillas
De acuerdo con cálculos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, durante 2024 hubo alrededor de 25 mil denuncias por extorsiones a comerciantes, pilotos de autobuses y empresas, valoradas en miles de millones de quetzales, en su mayoría promovidas desde las cárceles.
Mientras que durante 2025 y 2026, la situación continuó complicada para los distintos sectores. El gremio de transportistas reveló recientemente que las compañías destinan mensualmente una suma "muy considerable" exclusivamente para el pago de extorsiones, cantidad que varía según el área geográfica donde operan. Como ejemplo, se mencionó que una empresa de Santa Catarina Pinula pagó cerca de 1 millón de quetzales en un año por concepto de extorsión, solo en 30 unidades de transporte.
Sobre el tema de estos cobros ilegales, el presidente Bernardo Arévalo informó en julio de este año que se registró una disminución del 38% en las denuncias y que, hasta entonces, se contabilizaban mil personas capturadas por presuntamente estar involucradas en los hechos delictivos.
El Gobierno de Arévalo mantiene una fuerte pugna con las pandillas por el control de las prisiones, luego de que el año pasado sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I para aislarlos, lo que ha provocado constantes motines en los centros penitenciarios.
El traslado de los cabecillas de las pandillas se realizó a raíz del asesinato de siete personas en una funeraria de la capital guatemalteca dos días antes, presuntamente a manos de miembros de la 'Mara Salvatrucha', durante el velorio de un supuesto integrante de la pandilla rival 'Barrio 18', acribillado el 28 de julio.
En medio de estas acciones para combatir las estructuras criminales han surgido diferentes incidentes, incluidos motines en las prisiones y ataques simultáneos contra las fuerzas de seguridad que, en enero de 2026, cobraron la vida de al menos 11 integrantes de la PNC.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7