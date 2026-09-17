Ed Sheeran comenta la salida de Macklemore de su gira

La gira Loop Tour de Ed Sheeran atraviesa una fuerte controversia en Estados Unidos después de que el rapero Macklemore fuera retirado como acto de apertura tras realizar declaraciones en apoyo a Palestina durante sus presentaciones en Nueva Jersey.
El caso escaló rápidamente. La salida de Macklemore provocó que otros artistas que participaban en la gira anunciaran que tampoco continuarían, mientras Sheeran quedó en medio de críticas y llamados para que explicara cuál había sido su participación en la decisión.
El cantante británico finalmente rompió el silencio y aseguró que retirar a Macklemore de la gira no fue una determinación tomada por él.
"Macklemore fuera de la gira fue una decisión del promotor, no fue mía", escribió Sheeran en un comunicado publicado en Instagram. También aseguró que durante varios días intentó encontrar una solución al conflicto, pero las conversaciones no prosperaron.
¿Qué hizo Macklemore durante el concierto?
La polémica comenzó durante las presentaciones de Ed Sheeran en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a principios de septiembre. Macklemore formaba parte de los artistas invitados para abrir los conciertos.
Durante una de sus intervenciones, el intérprete de Thrift Shop y Can't Hold Us habló ante el público sobre la situación de los palestinos en Gaza y Cisjordania. También interpretó Hind's Hall, canción de protesta que lanzó originalmente en 2024 en apoyo a las manifestaciones universitarias propalestinas.
Macklemore terminó su mensaje pronunciando "Free Palestine" ("Palestina libre") frente a decenas de miles de asistentes.
Sus palabras generaron reacciones encontradas. Organizaciones como el Israeli American Council cuestionaron la intervención y promovieron una petición para que el rapero fuera retirado de las siguientes fechas de la gira. Otros grupos y figuras públicas defendieron su derecho a pronunciarse.
Recintos pusieron condiciones a la gira
Según la versión ofrecida por Ed Sheeran, el conflicto trascendió las críticas en redes sociales cuando propietarios de algunos estadios comunicaron que no permitirían que Macklemore continuara actuando en sus instalaciones.
Entre ellos estaba Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y cuyo grupo empresarial es dueño del Gillette Stadium, recinto en el que Sheeran tiene una presentación programada.
Kraft defendió públicamente su postura. Según señaló, su oposición a la presencia de Macklemore no se debía únicamente a sus declaraciones recientes, sino también a lo que describió como un historial de retórica e imágenes que considera ofensivas para la comunidad judía. Macklemore, por su parte, ha rechazado que su postura en favor de los palestinos deba interpretarse como un ataque contra las personas judías.
Sheeran explicó que varios propietarios de estadios advirtieron que los conciertos podrían no realizarse si Macklemore permanecía en el cartel.
El británico aseguró que intentó mediar entre distintas partes involucradas, incluidos promotores, representantes de los recintos y personas con posiciones diferentes sobre el conflicto.
Finalmente, según Sheeran, la decisión del promotor y los recintos fue definitiva.
Ed Sheeran explica por qué decidió continuar con los conciertos
El intérprete de Shape of You también respondió a quienes cuestionaron por qué decidió mantener la gira después de la salida de Macklemore.
Sheeran sostuvo que cancelar las presentaciones habría afectado no solamente a él, sino también a los fanáticos que compraron boletos y organizaron viajes, así como a trabajadores, músicos y otros artistas que dependen de la gira.
Además, manifestó respeto por la decisión de Macklemore de expresar públicamente sus convicciones, aunque señaló que él ha elegido una manera diferente de abordar asuntos políticos desde su plataforma profesional.
"Respeto la fortaleza de Macklemore para defender y gritar aquello en lo que cree", expresó Sheeran, antes de señalar que pueden existir diferentes formas de buscar un mismo objetivo: la paz.
Macklemore mantiene su postura
Lejos de retractarse, Macklemore defendió su intervención y explicó que las presentaciones junto a Ed Sheeran le dieron la oportunidad de transmitir su mensaje ante una audiencia multitudinaria.
El rapero afirmó que esperaba que lo sucedido no pusiera fin a su amistad con Sheeran. También sostuvo que para él las dos presentaciones realizadas fueron suficientes para poder expresar públicamente su posición.
Posteriormente, Macklemore anunció que donará aproximadamente US$1 millón correspondientes a sus ganancias netas por la gira a seis organizaciones dedicadas a brindar ayuda a palestinos.
Otros artistas abandonan la gira de Ed Sheeran
La controversia adquirió una dimensión mayor el martes 15 de septiembre, cuando los demás artistas vinculados a próximas fechas comenzaron a anunciar sus retiros.
Finneas, cantante, productor y colaborador habitual de su hermana Billie Eilish, comunicó que no participaría en sus fechas programadas con Sheeran. El músico explicó que tomó la decisión porque considera que los artistas no deben ser silenciados cuando hablan en defensa de personas oprimidas y manifestó abiertamente su apoyo a Palestina.
El cantante irlandés Aaron Rowe también abandonó las fechas restantes. Aunque agradeció a Sheeran por las oportunidades que le ha brindado y destacó la amistad que mantienen, explicó que continuar con las presentaciones sería contrario a sus convicciones.
La banda danesa Lukas Graham se retiró igualmente. El grupo defendió el derecho de los artistas a hablar sobre las víctimas civiles de las guerras y cuestionó que el poder económico pueda determinar quién puede expresarse públicamente.
Beoga, agrupación tradicional irlandesa que acompañaba musicalmente a Sheeran durante parte de sus conciertos, anunció asimismo su salida. El grupo aclaró que mantiene su amistad de más de una década con el británico, pero manifestó su desacuerdo con la exclusión de Macklemore.
Con estas decisiones, los actos de apoyo anunciados para las próximas presentaciones se retiraron de la gira, dejando al Loop Tour ante la necesidad de reorganizar sus siguientes conciertos.
La polémica continúa
La salida de Macklemore ha convertido una de las giras más importantes de Ed Sheeran en escenario de un debate que va mucho más allá de la música: libertad de expresión artística, decisiones privadas de los recintos, acusaciones de antisemitismo y las distintas posturas frente a la guerra en Gaza.
Mientras Macklemore mantiene públicamente su apoyo a Palestina, Sheeran insiste en que no ordenó su expulsión y que trató de encontrar una salida que permitiera continuar con la gira sin llegar a este desenlace.
Por ahora, el británico mantiene sus compromisos del Loop Tour, aunque la salida de sus artistas invitados obliga a reorganizar las próximas fechas en Estados Unidos.