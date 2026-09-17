Enfermera agredida por paciente en hospital: Impactante video

Las cámaras de seguridad del Jackson Memorial Hospital, en el sur de Florida, Estados Unidos, captaron el momento en que una enfermera fue atacada por un paciente dentro del área de emergencias. Las imágenes, que posteriormente fueron difundidas en redes sociales, muestran la violenta agresión y la intervención de varios trabajadores para detener al atacante.
En la grabación se observa al paciente persiguiendo inicialmente a otra enfermera y agrediendo a uno de los empleados del hospital. Luego, el hombre se dirige hacia Yanira Eguileor, quien se encontraba trabajando en el área de emergencias, y comienza a golpearla.
La enfermera cae al suelo tras recibir los primeros golpes, pero el paciente continúa atacándola mientras permanece tendida. La agresión termina cuando otros trabajadores del centro médico intervienen y logran apartar al hombre.
Otra de las cámaras muestra el momento en que varios empleados consiguen reducir al sospechoso, identificado como Rubin Wenyou, de 44 años. Mientras el hombre es inmovilizado, varias enfermeras se acercan para auxiliar a Eguileor, quien quedó tendida en el lugar tras el ataque.
Abogado de la enfermera se pronuncia
Tras la difusión de las imágenes, el abogado de la enfermera, Michael Pizzi, calificó la grabación como explícita y alarmante. Según explicó, Equileor sufrió múltiples moretones y lesiones en distintas partes del cuerpo, además de afectaciones en la cabeza, el cuello, la columna vertebral y la espalda.
Pizzi también cuestionó las medidas de seguridad del hospital y sostuvo que su representada considera que no recibió la protección necesaria durante el incidente.
El caso podría derivar en acciones legales contra el Jackson Memorial Hospital, mientras el video continúa circulando en redes sociales y ha generado reacciones por la violencia del ataque ocurrido dentro del centro asistencial.