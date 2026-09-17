Aumentan tarifa de pasaje en Cobán por alza de combustibles

Las autoridades del municipio de Cobán, Alta Verapaz, autorizaron un incremento temporal en la tarifa del transporte urbano diurno y nocturno que presta servicio en esa ciudad. La medida se tomó debido al alza de los precios de los combustibles.
La Municipalidad de Cobán publicó este jueves, 17 de septiembre, en el diario oficial el Acuerdo municipal No. 01-2026 CM, en el cual consta que el Concejo Municipal conoció el tema de los costos de los carburantes y acordó que se pudieran aplicar los siguientes ajustes:
- Tarifa de Q2.00 para adultos en general.
- Tarifa de Q1.50 para niños y estudiantes.
Los referidos montos se sumarían a los costos actuales del pasaje en la referida región. Su aplicación estará vigente a partir de hoy y se mantendrán hasta el 30 de noviembre de 2026.
"Esta medida se adopta de manera excepcional y justificada exclusivamente en el alza internacional y nacional de los precios de los combustibles, con el fin de garantizar la sostenibilidad y continuidad del servicio para los usuarios", detalla el acuerdo emitido.
Asimismo, establece que este aumento estará sujeto a la disposición o acuerdo que emita el Presidente de la República o el Congreso de la República en cuanto a otorgar algún subsidio o beneficio para mitigar los efectos del alza sostenida que han presentado el diésel y las gasolinas.
En ese sentido, se aclaró que, si el precio de referencia del combustible disminuye, según los reportes oficiales emitidos por el Ministerio de Energía y Minas, y permiten cubrir los costos operativos del transporte, este factor deberá ser tomado en cuenta.
Otras disposiciones sobre el ajuste a la tarifa
La Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, señaló que el aumento temporal del pasaje estará sujeto a que los adjudicatarios velen porque el personal asignado a las unidades de transporte público, incluidos pilotos y ayudantes, cumplan con las siguientes indicaciones al momento de prestar el servicio:
- Mantener una conducta decorosa con los usuarios del servicio.
- Inspeccionar su unidad en las terminales de ruta y mantenerla limpia.
- Trato digno a los usuarios vulnerables: adultos mayores, mujeres, niños y personas con discapacidad.
- Portar vestimenta adecuada y decorosa.
- No utilizar el teléfono celular cuando conduzcan la unidad de transporte público.
- Trato digno y respetuoso a todos los usuarios del servicio.
- Respetar las paradas autorizadas y permitir que el usuario aborde o descienda del bus co el tiempo adecuado para evitar accidentes o golpes.
- Respetar la cantidad de usuarios de acuerdo con la capacidad de cada unidad de transporte, no sobrecargada.
- Contratar ayudantes mayores de edad.
- Presentar a revisión las unidades de transporte urbano por la emisión de gases.
En caso de incumplimiento de lo establecido en el acuerdo o de lo establecido en la Ley y Reglamento de Tránsito, se indicó que los casos serán derivados al Juzgado de Asuntos Municipales para el procedimiento correspondiente.