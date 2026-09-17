 Autoridades arrestan a dos presuntos “coyotes” en El Progreso
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Autoridades arrestan a dos presuntos “coyotes” en El Progreso

Los señalados trasladaban a seis personas de distintas nacionalidades.

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Los presuntos "coyotes" capturados en El Progreso., PNC
Los presuntos "coyotes" capturados en El Progreso. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad capturaron este jueves, 17 de septiembre, a dos presuntos "coyotes" durante un operativo en el caserío Ciénaga Grande, aldea El Suquinay, San Antonio La Paz, departamento de El Progreso, tras ser sorprendidos trasladando, de manera irregular, a seis personas de distintas nacionalidades.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), durante el operativo se les marcó el alto a los tripulantes de un automóvil; sin embargo, no atendieron la indicación e intentaron darse a la fuga.

Los equipos policiales implementaron una persecución que finalizó con la neutralización del automotor y la detención de los presuntos responsables, dos hombres de 27 y 29 años de edad.

Al realizar la verificación correspondiente, los agentes establecieron que los sindicados trasladaban a seis personas, de entre 19 y 49 años, habían ingresado al territorio nacional de manera irregular procedentes de Cuba, Ecuador y Honduras.

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