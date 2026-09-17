Policías descoordinados en desfile con bandera: ¡divertido!

México, Centroamérica y varios países de la región Latinoamérica celebran su independencia como naciones entre el 15 y 18 de septiembre, por lo que durante este mes se llevan a cabo diversas manifestaciones relacionadas con las Fiestas Patrias. En México, específicamente en Tamazula de Godiano, en el estado de Jalisco, quedó captado un video durante las honras a la bandera.
Los policías municipales que conformaban la escolta de la bandera mexicana avanzaron sin coordinación durante los actos de honores al símbolo patrio.
El curioso momento se registró la noche del 15 de septiembre, previo al tradicional Grito de Independencia.
El Grito de Independencia
Desde 1810, el Grito de Independencia ha sido encabezado por líderes políticos y, en la etapa moderna, exclusivamente por 65 presidentes hombres.
En México, esta ceremonia la encabeza la presidenta y autoridades locales en la mayoría de la plazas públicas de los 2.457 municipios del país.
Este 15 de septiembre destaca también porque la capital del estado norteño de Sinaloa, Culiacán retomó el Grito después de dos años de suspensiones por la ola de violencia provocada por la disputa interna del Cártel de Sinaloa.
¡Viva México!
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este martes su segundo Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, en la que volvió a reivindicar a las personas migrantes y la soberanía nacional, en medio de las presiones de EE.UU. en materia de seguridad, migración y comercio.
A las 23:00 horas (05:00 GMT del martes), Sheinbaum salió al balcón central de Palacio Nacional con la bandera mexicana para dar el tradicional "Grito" en conmemoración del 216 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México.
Ante miles de personas en un desbordado Zócalo, la mayor plaza pública del país, Sheinbaum evocó el llamado a la emancipación del imperio español que hizo el cura Miguel Hidalgo en 1810.
"¡Viva la Independencia!", inició la mandataria mexicana, seguido de las tradicionales arengas a los héroes y heroínas independentistas.