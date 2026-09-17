 Mujer arrestada por robo se parece a Jennifer Lopez
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Mujer detenida por robo se vuelve viral por su increíble parecido con Jennifer Lopez

Una mujer fue detenida por un presunto robo en Estados Unidos, pero su fotografía policial terminó acaparando todas las miradas por una inesperada razón: muchos aseguran que podría ser la “doble” de Jennifer Lopez.

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Jennifer Lopez, Redes sociales de Jennifer Lopez
Jennifer Lopez / FOTO: Redes sociales de Jennifer Lopez
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Una fotografía policial tomada en Minnesota, Estados Unidos, ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales. La protagonista no es una celebridad, aunque para muchos usuarios podría pasar fácilmente por una de las estrellas latinas más reconocidas del mundo.

Se trata de Cyrena Anne Quast, una mujer de 35 años originaria de Saint Cloud que fue detenida el pasado 30 de agosto en Monticello por una acusación de robo. El arresto aparece confirmado en el reporte oficial de la Oficina del Sheriff del condado de Wright.

Sin embargo, días después, su caso trascendió las páginas policiales y comenzó a circular alrededor del mundo debido a su fotografía de fichaje. Miles de internautas encontraron en sus facciones un sorprendente parecido con Jennifer Lopez.

La comparación ha sido tal que las redes sociales rápidamente se llenaron de referencias a la cantante y actriz de 57 años y, especialmente, a uno de sus temas más conocidos: Jenny From The Block.

¿Por qué fue detenida Cyrena Anne Quast?

De acuerdo con la información publicada sobre el caso, Quast fue arrestada el 30 de agosto después de ser acusada de sustraer de una tienda en Monticello dos paquetes dobles de baterías para herramientas eléctricas, cuyo valor conjunto rondaba los US$580.

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Cyrena Anne Quast Foto de County Sheriffs Office

Un empleado del establecimiento habría reconocido a la mujer por un supuesto incidente similar ocurrido dos días antes y alertó a la Policía. Según la denuncia penal citada por medios estadounidenses, Quast habría admitido haber tomado las baterías.

El reporte oficial del condado de Wright confirma que la mujer fue arrestada en Monticello bajo un cargo de robo. Medios que tuvieron acceso a los registros judiciales señalan que posteriormente fue procesada por un cargo de hurto clasificado como delito menor grave.

Quast recuperó su libertad al día siguiente de su arresto, según los reportes publicados sobre el caso.

Su foto policial desata comparaciones con Jennifer Lopez

Hasta ese momento se trataba de un caso policial más en Minnesota. Todo cambió cuando comenzó a difundirse la fotografía de fichaje tomada por la Oficina del Sheriff del condado de Wright.

Cabello castaño recogido, facciones marcadas y una apariencia que, según numerosos usuarios, recuerda inmediatamente a Jennifer Lopez fueron suficientes para que la imagen se viralizara.

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Cyrena Anne Quast - County Sheriffs Office

Algunos internautas confesaron que inicialmente pensaron que se trataba de una fotografía de la intérprete de On The Floor, mientras otros bromearon con que el parecido parecía un "fallo en la Matrix".

Incluso hubo quienes sugirieron, en tono de broma, que ambas deberían realizarse una prueba de ADN debido a la similitud física que encuentran entre ellas.

No existe, sin embargo, ninguna relación conocida entre Quast y Jennifer Lopez. La conexión entre ambas surgió exclusivamente por las comparaciones realizadas en internet después de difundirse la fotografía policial.

"Jenny From The Block" inspira las bromas

Como era de esperarse, los seguidores de Jennifer Lopez no tardaron en relacionar el caso con Jenny From The Block, uno de los temas más emblemáticos de la artista, lanzado en 2002.

Las bromas comenzaron a multiplicarse con variaciones del título de la canción. Entre ellas apareció "Jenny from D-Block", haciendo referencia a un bloque de prisión.

Otros usuarios simplemente expresaron su sorpresa ante el parecido y aseguraron que necesitaron observar la fotografía más de una vez para darse cuenta de que la protagonista no era JLo.

La conversación creció hasta el punto de que la razón original del arresto pasó a un segundo plano en redes sociales y la imagen de Quast comenzó a difundirse internacionalmente por su semejanza con la cantante.

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